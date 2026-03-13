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Miguel Polo Polo rompe el silencio tras su derrota en las urnas y reafirma su respaldo a Abelardo de la Espriella

Su derrota se produjo durante las elecciones legislativas, luego de que el abogado Óscar David Benavides lograra la curul afro.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
04:24 p. m.
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El representante Miguel Polo Polo se pronunció públicamente luego de no alcanzar los votos necesarios para renovar su curul por la circunscripción especial afrodescendiente en la Cámara de Representantes.

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Agradecimiento de Polo Polo a sus seguidores

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Polo Polo agradeció a quienes respaldaron su proyecto político. "Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a cada una de las personas que el 8 de marzo salieron a pedir el tarjetón de la Cámara afro y marcar donde decía Polo Polo. Fueron casi 50.000 personas que respaldaron y creyeron este proyecto político”, indicó el representante.

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Su derrota se produjo durante las elecciones legislativas, en medio de una contienda marcada por la candidatura del abogado tumaqueño Óscar David Benavides, quien obtuvo más de 150.000 apoyos y ocupará la curul afro en el periodo 2026-2030.

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La campaña de Benavides se impulsó bajo el lema #SaquemosAPoloPolo, con el argumento de que Polo Polo no representaba al pueblo afro en Colombia.

Polo Polo reafirma su respaldo a Abelardo de la Espriella

En sus declaraciones, Polo Polo también reiteró su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella, a quien llamó “nuestro tigre”, en su aspiración presidencial: “Yo, Miguel Polo Polo, sigo firme con Abelardo, sigo firme con Colombia y sigo firme por la patria”.

Con estas palabras, el representante busca mantener cohesionado a su electorado tras la pérdida de su escaño, mientras Benavides se prepara para asumir la representación afro en el Congreso a partir de 2026.

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