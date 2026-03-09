Óscar Benavides, el abogado de Tumaco que le quitó la curul afro a Miguel Polo Polo

Colombia eligió este domingo 8 de marzo un nuevo Congreso de la República, que ejercerá funciones legislativas desde el 20 de julio de 2026 hasta 2030.

En la jornada electoral, Óscar David Benavides, candidato del movimiento Libres a la Cámara de Representantes por la curul afro, superó al actual congresista Miguel Polo Polo con más de 150.000 votos, convirtiéndose en el aspirante más votado de esta circunscripción destinada a garantizar la participación política de las comunidades afrodescendientes.

¿Quién es Óscar David Benavides, el representante electo de la curul afro?

Óscar David Benavides, abogado formado en Bogotá con especialización en derecho administrativo, consolidó su liderazgo político desde Tumaco, Nariño, donde ha sido un activo defensor de las comunidades afrocolombianas.

Su campaña al Congreso se centró en la representación de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, con propuestas orientadas a fortalecer la participación política, garantizar derechos territoriales y promover la inclusión social en regiones históricamente marginadas.

Así reaccionó Óscar Benavides al lograr la curul afro

A través de sus redes sociales, el representante electo por la curul afro reaccionó tras los resultados del preconteo durante la jornada legislativa. "Hemos cumplido nuestra primer promesa de campaña: sacar al negro de la cabeza colonizada y recuperar la dignidad de nuestro pueblo negro", expresó Óscar Benavides.

RELACIONADO Corte ordena a Miguel Polo Polo pedir disculpas públicas a Mafapo por retiro de exposición artística en el Congreso

El representante electo impulsó su candidatura a través de canales digitales bajo el lema #SaquemosAPoloPolo, argumentando que Miguel Polo Polo no representa al pueblo afro en Colombia.

Su postura se sustentó en las reiteradas declaraciones del congresista, quien ha negado la existencia del racismo en el país, así como en el polémico episodio en el que levantó las botas de una obra artística realizada por el colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo) y las arrojó dentro de una bolsa plástica.