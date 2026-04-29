Concesionaria suspende importantes obras viales en Cauca por graves amenazas tras ola de violencia

La Concesionaria Vial Nuevo Cauca anunció la suspensión temporal de sus actividades de construcción en el Cauca debido a amenazas directas de grupos armados contra trabajadores y maquinaria, en medio de una grave crisis de orden público.

Julián Navarro, gerente general de la concesionaria, reveló que el pasado fin de semana "hombres armados en motocicleta se presentaron en los frentes de obra diciendo que retiráramos la maquinaria porque se iban a presentar enfrentamientos".

El incidente ocurrió en el corredor vial donde se construye la segunda calzada entre Popayán y Santander de Quilichao, obra estratégica para la conectividad regional.

La situación se agravó cuando, en horas de la tarde del mismo día, fue incinerado un vehículo en otro punto de la concesión, generando restricción de movilidad en la zona norte del corredor vial.

Nuestros trabajadores permanecen con la zozobra y el miedo y pues muchos piensan en abandonar los trabajos hasta que no haya seguridad.

Las importantes obras que se suspenden en Cauca por graves amenazas

El proyecto, que comprende cuatro unidades funcionales desde el kilómetro 0 al 19 entre Popayán y el municipio de Piendamó, ha sido blanco constante de la violencia. Navarro detalló que, desde el inicio de la fase de construcción han registrado 33 hurtos de maquinaria y equipos, tres de los cuales fueron quemados hace dos años.

"Son oleadas que se presentan, o sea, siempre estamos en la zozobra y en el trabajo continuo con estos hechos alrededor", señaló el gerente, quien reconoció el apoyo de las autoridades locales, el Ejército y la Policía, pero advirtió que se queda corto el accionar frente a estos grupos delictivos.

Piden que tomen medidas ante la situación de orden público en Cauca

A pesar de la presencia permanente de fuerzas de seguridad y el respaldo incondicional de las autoridades departamentales, la concesionaria exige al Gobierno Nacional medidas más drásticas.

Que tomen medidas (...) más drásticas que nos permitan y nos garanticen trabajar en el corredor vial con las condiciones de seguridad necesarias y básicas para desarrollar un trabajo conforme a lo planificado.

La suspensión afecta principalmente la unidad funcional 1, ubicada entre Popayán y Piendamó, y genera retrasos en los cronogramas de entrega de una infraestructura vital para la competitividad del departamento del Cauca.

A pesar de las adversidades, la concesionaria mantiene su compromiso de completar la obra.