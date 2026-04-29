CANAL RCN
Colombia

CNE confirmó sanción a la campaña ‘Petro presidente’ por violación de topes y financiación prohibida

El máximo organismo electoral ratificó las sanciones establecidas contra la campaña ‘Petro presidente’.

CNE confirmó sanción a la campaña ‘Petro presidente’ por violación de topes y financiación prohibida
Presidente Petro y CNE. Foto: CNE y Presidencia.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
11:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la mañana de este 29 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la sanción a la campaña ‘Petro presidente’ por violación de topes y recibir financiación irregular.

CNE sanciona campaña presidencial del Pacto Histórico por superar topes y recibir financiación indebida
RELACIONADO

CNE sanciona campaña presidencial del Pacto Histórico por superar topes y recibir financiación indebida

Con una votación de 6 contra 2, el CNE resolvió los recursos interpuestos y declaró que las acusaciones son afirmativas por lo que quedaría consolidada la sanción establecida.

De esta manera, queda en firme la sanción sustanciada por los magistrados Benjamín Ortiz y Alvaro Prada.

¿Sobre quién recaen las sanciones del CNE por la violación de topes en la campaña 'Petro Presidente'?
RELACIONADO

¿Sobre quién recaen las sanciones del CNE por la violación de topes en la campaña 'Petro Presidente'?

¿Cuáles son las sanciones contra la campaña ‘Petro presidente’?

De acuerdo con el CNE, se trata de sanciones administrativas contra la campaña presidencial tanto en primera y segunda vuelta por el partido Pacto Histórico:

El Consejo Nacional Electoral a través de sus magistrados y conjueces, sancionó administrativamente a la campaña presidencial de PRIMERA y SEGUNDA vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, por la vulneración al régimen de financiación electoral, que se concretan en superación de topes y fuentes indebidas de financiación.

Esta es la primera vez que se imponen sanciones a los responsables financieros de una campaña presidencial en Colombia, lo que marca un precedente en la vigilancia y control de los recursos electorales.

La investigación que se mantuvo durante tres años pasó todas las etapas procesales bajo el respeto por el debido proceso, la contradicción y el derecho a la defensa de los implicados.

Campaña 'Petro Presidente' sí habría violado topes electorales, según fuentes del CNE
RELACIONADO

Campaña 'Petro Presidente' sí habría violado topes electorales, según fuentes del CNE

¿Quiénes son los sancionados por el CNE en la campaña 'Petro presidente'?

Las sanciones del CNE recaen directamente sobre el entonces gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Mogollón y la auditora, Mary Lucy Soto.

Sobre los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica también recae la decisión.

Cabe resaltar que Gustavo Petro no es mencionado en la sanción, pues el CNE no tiene competencia debido a su fuero como primer mandatario.

en su caso, será la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la encargada de investigar y dictar eventuales sanciones al presidente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Miguel Uribe Londoño reveló resolución de la UNP que confirmaba que su hijo tenía riesgo "extraordinario"

Bogotá

Extorsionistas amenazaban a sus víctimas con desmembrarlas, una de ellas era su propia madre

Bogotá

Desde hoy cambia el sentido del puente en la Avenida 68 con Calle 90, en Bogotá

Otras Noticias

La casa de los famosos

Decisivo: se tomó trascendental decisión tras el reciente congelado en La Casa de los Famosos

La visita de Yuli Ruiz generó amplias discusiones y fuertes cuestionamientos entre todos.

Londres

Ataque con cuchillo en Londres contra comunidad judía es declarado “incidente terrorista”

El agresor, que intentó también apuñalar a agentes de policía sin lograr herirlos, fue detenido en el lugar.

Independiente Santa Fe

Platense vs. Santa Fe por Libertadores: convocados, novedades y declaraciones de Pablo Repetto

Dólar

Dólar en Colombia registra caída en la jornada de hoy: así abrió este 29 de abril

Ministerio de Salud

Revelan ranking de las EPS que más pierden plata en Colombia