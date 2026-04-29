CNE confirmó sanción a la campaña ‘Petro presidente’ por violación de topes y financiación prohibida

En horas de la mañana de este 29 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la sanción a la campaña ‘Petro presidente’ por violación de topes y recibir financiación irregular.

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Con una votación de 6 contra 2, el CNE resolvió los recursos interpuestos y declaró que las acusaciones son afirmativas por lo que quedaría consolidada la sanción establecida.

De esta manera, queda en firme la sanción sustanciada por los magistrados Benjamín Ortiz y Alvaro Prada.

¿Cuáles son las sanciones contra la campaña ‘Petro presidente’?

De acuerdo con el CNE, se trata de sanciones administrativas contra la campaña presidencial tanto en primera y segunda vuelta por el partido Pacto Histórico:

El Consejo Nacional Electoral a través de sus magistrados y conjueces, sancionó administrativamente a la campaña presidencial de PRIMERA y SEGUNDA vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, por la vulneración al régimen de financiación electoral, que se concretan en superación de topes y fuentes indebidas de financiación.

Esta es la primera vez que se imponen sanciones a los responsables financieros de una campaña presidencial en Colombia, lo que marca un precedente en la vigilancia y control de los recursos electorales.

La investigación que se mantuvo durante tres años pasó todas las etapas procesales bajo el respeto por el debido proceso, la contradicción y el derecho a la defensa de los implicados.

¿Quiénes son los sancionados por el CNE en la campaña 'Petro presidente'?

Las sanciones del CNE recaen directamente sobre el entonces gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Mogollón y la auditora, Mary Lucy Soto.

Sobre los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica también recae la decisión.

Cabe resaltar que Gustavo Petro no es mencionado en la sanción, pues el CNE no tiene competencia debido a su fuero como primer mandatario.

en su caso, será la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la encargada de investigar y dictar eventuales sanciones al presidente.