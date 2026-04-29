Cancillería revela que 801 colombianos permanecen detenidos en cárceles de Venezuela

La canciller Rosa Villavicencio informó que en lo corrido de este año el Gobierno colombiano ha enviado 21 notas verbales a Venezuela para solicitar información sobre el estado de salud y las condiciones de los connacionales privados de la libertad en ese país.

Según los datos entregados por el país vecino, serían 801 los colombianos detenidos actualmente.

21 notas verbales en lo que va del año

Villavicencio explicó que las comunicaciones oficiales buscan esclarecer la situación jurídica y humanitaria de los retenidos.

“Nosotros enviamos esta carta solicitando esta nota verbal, justamente solicitando información sobre los detenidos”, señaló la canciller, al destacar que el Gobierno ha insistido en la necesidad de respuestas claras frente a los retrasos procesales y las visitas consulares.

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Mesa de trabajo binacional

La canciller también anunció la creación de un mecanismo conjunto para abordar el tema. “Ambas delegaciones acordaron establecer una mesa de trabajo para los temas referentes a este retraso procesal, a las visitas consulares, a los privados de la libertad, y para conocer el estatus pre procesal de los ciudadanos colombianos”, dijo.

La reunión está programada para el lunes 25 de mayo, con participación del Ministerio de Justicia, el INPEC y el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares.