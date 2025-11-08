Miguel Uribe perdió a su mamá, víctima de la violencia, cuando tenía cuatro años

A comienzos de los años 90, en la guerra sin cuartel del Cartel de Medellín contra el Estado colombiano, se produjo el secuestro de personalidades que los narcos convirtieron en botín de su guerra, una de ellas fue Diana Turbay, la madre de Miguel Uribe.

La última vez que Miguel vio a su mamá tenía cuatro años, fue en los últimos días de agosto de 1990 cuando la periodista Diana Turbay Quintero salió con tres colegas, entre ellos Azucena Liévano, y dos camarógrafos a la entrevista que les prometieron con el cerebro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Manuel ‘el cura’ Pérez. Esa fue la trampa.

El culpable fue Pablo Escobar. Con la falsa promesa, el 30 de agosto de aquel año cayeron en manos de ‘los extraditables’ en Copacabana, Antioquia, quienes los convirtieron, sobre todo a ella, en botín de su guerra.

Diana no solo era la directora del noticiero Criptón, y una periodista a quien se le reconocía un carácter recio, una vocación por los asuntos públicos y políticos, era la hija del expresidente Julio César Turbay, de quien fue, además, secretaria privada cuando él ocupó la jefatura del Estado.

La muerte de Diana Turbay

Poco a poco los integrantes de ese grupo de secuestrados fueron liberados hasta que solo quedó con Richard Becerra. Muchos colombianos recuerdan la imagen de doña Nidia Quintero y su nieta María Carolina Hoyos Turbay, unidas en su tribulación y a la espera del regreso de Diana.

Sin embargo, la tarde del 25 de enero de 1991 trajo lo que nadie quería, la noticia de su muerte, que se produjo por un disparo que recibió en un intento por rescatarla por parte de la fuerza pública. Nunca estuvo claro si el disparo fue de los secuestradores o una de las balas disparadas por los uniformados que trataban de regresarla a la libertad.

La muerte de Diana Turbay marcó un largo y sentido luto en el país y entre todos los rostros de personalidades que asistieron a sus honras fúnebres, millones de personas vieron conmovidas, a los papás y a los dos hijos de la periodista. Uno de ellos de escasos cuatro años quien, de hecho, parecía ajeno a todo lo que ocurría.

Era Miguel Uribe Turbay, su pequeño, quien solo con el paso del tiempo pudo entender que había perdido a una parte de su ser: su mamá.

"Decidí perdonar, pero nunca olvidar": Miguel Uribe

Desde los 26 años Miguel Uribe inició su carrera en la política. En varias ocasiones aseguró que su mamá lo inspiró y fue su guía, eso le permitió no elegir el camino de la venganza.

"Su causa me inspiró y su ejemplo siempre ha sido mi guía. Pude haber crecido buscando venganza, pero decidí hacer lo correcto. No fue fácil superar el dolor, pero gracias a la fe en Dios y al ejemplo de mi abuela Nydia pude perdonar. Decidí perdonar, pero nunca olvidar, perdonar me hizo fuerte, recordar me mantiene firme".

Durante el lanzamiento de su candidatura presidencial, desde Copacabana, recordó que la lucha de su mamá por la paz hizo que su propósito fuera construir una Colombia sin violencia.

"Ella vivió y murió buscando la paz. Su lucha no quedará en vano. Un país sin violencia se volvió mi propósito y la seguridad una causa. Para lograrlo me he preparado toda la vida".