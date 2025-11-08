ATENCIÓN | Falleció Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el Centro Democrático, falleció en la Fundación Santa Fe, norte de Bogotá, este 11 de agosto, luego de ser víctima de un atentado en el barrio Modelia, mientras realizaba un evento de campaña el pasado 7 de junio.

Durante varios días el también senador estuvo en una condición clínica crítica con pronóstico reservado. El domingo 15 de junio fue sometido a una intervención quirúrgica complementaria al procedimiento inicial, pero horas después presentó un sangrado intracerebral agudo por lo que tuvo que ser llevado a cirugía de emergencia.

El parte médico al salir de la intervención no fue alentador. En un comunicado firmado por el doctor Adolfo Llinás, director de la Fundación Santa Fe, se dio a conocer que Miguel Uribe presentaba una condición de "máxima gravedad".

"El paciente Miguel Uribe Turbay salió de cirugía y su condición es extremadamente crítica caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control".

Así fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe recibió dos disparos cuando realizaba un acto de campaña en el parque El Golfito de Modelia, occidente de Bogotá, inmediatamente fue llevado a un centro médico cercano donde lo estabilizaron, pero debido a la gravedad de las heridas, el político fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Un menor de 14 años fue aprehendido minutos después del ataque, presentado ante las autoridades y cobijado con medida de internación preventiva.

Dos personas más, un hombre y una mujer, fueron detenidos en Bogotá y Florencia, como presuntos coautores del atentado.

Entre tanto, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque contra el precandidato presidencial.

¿Quién era Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá en enero de 1986. Hijo de la periodista Diana Turbay, quien murió en medio de un operativo de rescate tras ser secuestrada por el Cartel de Medellín en 1991, y Miguel Uribe Londoño, reconocido político conservador. Era nieto del expresidente Julio César Turbay y Nydia Quintero.

Uribe Turbay era abogado de la Universidad de Los Andes, con maestría en políticas públicas de Los Andes y en administración pública en Harvard.

Su trayectoria política inició en 2012, a sus 26 años, en el Concejo de Bogotá siendo en 2014 elegido como presidente de esa corporación.

Entre 2016 y 2018 se desempeñó como secretario de Gobierno de Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa. En 2019 se lanzó como candidato a la Alcaldía de Bogotá con el movimiento independiente Avancemos, obtuvo 426.982 votos.

Desde 2022 se desempeñaba como senador de la República por el Centro Democrático.