Reconocido cantante se quedó sin frenos en plena vía y sufrió accidente

El pasado 28 de enero de 2026, un reconocido cantante preocupó a sus seguidores debido a que informó que sufrió un accidente vial.

José Alberto Peralta, el cantante dominicano de rap que es conocido en el entorno artístico como 'Kiko El Crazy', iba en su vehículo y se estrelló contra otra camioneta en una carretera del municipio de Jarabacoa, en República Dominicana.

¿Cuál es su estado de salud? ¿Cuál fue la causa de este accidente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el accidente de tránsito que sufrió 'Kiko El Crazy', el reconocido cantante de República Dominicana: video

En un momento en el que 'Kiko El Crazy' se encontraba circulando por una carretera 'en bajada', se percató de que los frenos de su vehículo dejaron de responder.

Por lo tanto, tomó la decisión de chocar a la camioneta que iba delante de él para restarle por completo la velocidad a su vehículo y evitar un accidente más aparatoso.

"Dios nunca abandona a sus hijos y me puso una guagua en una bajada de Jarabacoa, ya que no encontré nada de freno. "Gracias, Dios, por cuidarme. Te amo", escribió el artista en sus redes sociales.

Además, compartió un video en el que mostró cómo fue el percance vial y el abrazo que le dio al otro conductor por ayudar a salvarlo.

Estas fueron las reacciones de los seguidores de 'Kiko El Crazy', el cantante de República Dominicana, tras su accidente

Luego de que 'Kiko El Crazy' subió la grabación a sus redes sociales, sus seguidores le manifestaron que menos mal estaba bien y la situación no pasó a mayores.

"En el ciclón se perdió más", "gracias a Dios estás bien", "amén", "menos mal ese señor se puso en tu camino", "bendiciones siempre" y "por favor, revisa tu carro", han sido algunos de los comentarios.