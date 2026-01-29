CANAL RCN
Deportes

Millonarios no sale del fondo: así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios es último de la tabla de posiciones con cero puntos sumados en tres jornadas. Repase la general de la Liga BetPlay 2026-I.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial @SantaFe

Sergio García

enero 29 de 2026
07:55 a. m.
La Liga BetPlay 2026-I comienza a mostrar sus primeros contrastes y uno de los focos de mayor atención está puesto sobre Millonarios. Tras tres jornadas disputadas, el conjunto albiazul vive un arranque alarmante que lo tiene instalado en el último lugar de la tabla de posiciones, sin puntos y con un panorama deportivo que encendió todas las alarmas en la interna del club. Las derrotas consecutivas no solo dejaron secuelas en lo futbolístico, sino que obligaron a la dirigencia a tomar decisiones drásticas.

El equipo bogotano no logró encontrar respuestas dentro del campo de juego y acumuló fallas reiteradas en defensa, poca claridad en el mediocampo y una notoria falta de efectividad en ataque. El bajo rendimiento colectivo terminó por colmar la paciencia de los directivos, quienes optaron por finalizar el contrato de Hernán Torres, entrenador que hasta ahora había estado al frente del proyecto deportivo.

Millonarios, colista y sin margen de error

Ser último de la tabla tras tres fechas, con cero puntos y una diferencia de gol negativa, representa un golpe duro para un club acostumbrado a pelear en los primeros lugares. El inicio de campeonato, lejos de generar ilusión, sembró preocupación en la hinchada y en la cúpula dirigencial, que entendió que el rumbo debía cambiar de inmediato para evitar que la crisis se profundizara.

Santa Fe tampoco despega en el inicio del torneo

En la otra vereda de la capital, Independiente Santa Fe tampoco atraviesa un comienzo ideal. El conjunto ‘cardenal’ empató como local frente al Deportivo Pereira en la más reciente jornada, sumando así su tercer empate consecutivo en el campeonato. Los dirigidos por Pablo Repetto aún no conocen la victoria en la Liga BetPlay 2026-I, aunque al menos han logrado sumar tres unidades que los mantienen a mitad de tabla.

Si bien Santa Fe ha mostrado orden defensivo y momentos de buen juego, la falta de contundencia en el último tercio del campo ha impedido que los resultados se traduzcan en triunfos. El cuerpo técnico confía en que el equipo encontrará el equilibrio necesario para empezar a ganar y no perder terreno en la lucha por la clasificación.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

  1. Deportivo Pasto – 9 puntos
  2. Deportes Tolima – 7 puntos
  3. América de Cali – 6 puntos
  4. Llaneros – 5 puntos
  5. Bucaramanga – 5 puntos
  6. Fortaleza – 5 puntos
  7. Once Caldas – 4 puntos
  8. Atlético Nacional – 3 puntos
  9. Deportivo Cali – 3 puntos
  10. Jaguares – 3 puntos
  11. Santa Fe – 3 puntos
  12. Junior – 3 puntos
  13. Inter de Bogotá – 3 puntos
  14. Pereira – 2 puntos
  15. Águilas – 1 punto
  16. Cúcuta – 1 punto
  17. Medellín – 1 punto
  18. Alianza – 1 punto
  19. Boyacá Chicó – 1 punto
  20. Millonarios – 0 puntos
