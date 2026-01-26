CANAL RCN
¿Qué era lo que sicarios intentaban quitarle de la mano al hombre asesinado en restaurante en Cali?

Las autoridades confirmaron la captura de cuatro personas por el homicidio. Las imágenes muestran a la víctima con lo que parecería un arma de fuego en la mano.

enero 26 de 2026
05:58 p. m.
Un ataque sicarial registrado durante el fin de semana en un restaurante del barrio El Peñón, en el occidente de Cali, quedó registrado en videos de seguridad que muestran el momento exacto en que varios hombres armados abordaron a un hombre frente a otros comensales.

Las imágenes, que se conocieron en las últimas horas, revelan la secuencia completa del crimen que ocurrió a plena luz del día en el interior del restaurante.

Detalles de cómo fue el crimen de un hombre en restaurante de El Peñón, en Cali

Según las grabaciones, inicialmente llegó una persona al establecimiento y entabló una conversación de varios minutos con la víctima, quien se encontraba acompañada por un hombre y dos mujeres en su mesa.

El sujeto posteriormente salió del lugar y regresó minutos después acompañado de otras tres personas. Los otros hombres desenfundaron armas y, aparentemente, intentaron arrebatarle algo que llevaba la víctima en la mano, las imágenes podrían indicar que se trataría de un arma de fuego.

El ataque se perpetró delante de todos los comensales en el restaurante. Los sicarios dispararon en por lo menos diez oportunidades contra la víctima.

Cuatro capturados por crimen en un restaurante en El Peñón, en Cali

La reacción oportuna de la comunidad, que dio aviso inmediato a las autoridades, permitió la captura de cuatro personas relacionadas con el homicidio.

Las autoridades informaron que los detenidos tienen antecedentes y anotaciones por diferentes delitos, incluyendo homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Durante las capturas, se les incautaron tres armas de fuego tipo revólver y una pistola tipo traumática. Asimismo, se confirmó que la persona asesinada dentro del restaurante también registraba antecedentes judiciales.

Los elementos materiales probatorios recolectados en la escena del crimen, junto con los videos de las cámaras de seguridad, quedaron a disposición de la Fiscalía que avanza en el proceso de judicialización e investigación para determinar los motivos detrás de este crimen en la zona occidental de Cali.

