VIDEO | Miles de venezolanos, al borde del llanto, celebraron en Colombia el arresto de Maduro

Miles de venezolanos residentes en Colombia celebraron con cánticos, oraciones y banderas la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense.

En la Plaza de Bolívar de Bogotá, centenares de ciudadanos venezolanos se congregaron espontáneamente para festejar la noticia. Los asistentes expresaron que su principal anhelo es regresar a Venezuela y reencontrarse con sus familias después de años de separación.

Venezolanos anhelan con el regreso

“El deseo de fin de año se cumplió para todos los venezolanos. Valió la pena la espera”, afirmó uno de los manifestantes. Otro añadió: “Las lágrimas que se botaron hace dos años, hoy son de alegría, de mucha alegría”. Los venezolanos agradecieron el apoyo de los países que les brindaron acogida durante el exilio.

En la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en Cúcuta, las autoridades colombianas instalaron un puesto de mando unificado para monitorear la situación. Se esperaba la llegada de altos funcionarios del gobierno, incluidos los ministros de Defensa e Interior, y posiblemente el presidente Gustavo Petro.

Miguel Barrera, residente cerca de Cúcuta, expresó preocupación por un posible cierre fronterizo: “Para nosotros la ciudad siempre ha sido un alivio, un respiro. Hay comercio. Entonces, al cerrar la frontera, no es bueno para el lado colombiano ni para el lado venezolano”.

Situación en la frontera

En el aeropuerto internacional Juan Vicente Gómez de San Antonio se suspendieron todas las operaciones aéreas. Mientras tanto, en Bucaramanga, desde el Parque del Lago, punto estratégico de transporte interdepartamental, ciudadanos venezolanos comenzaron a movilizarse hacia Cúcuta con el objetivo de cruzar la frontera.

“Tengo a toda mi familia. Está bien delicada la situación, pero bueno, necesito regresar”, declaró Carmen Villamizar, quien había salido de Caracas apenas 10 días antes. El costo del pasaje hacia la zona de frontera oscila entre 50 y 60 mil pesos colombianos en temporada alta.

Los venezolanos coincidieron en describir el 3 de enero como el día uno de una nueva Venezuela. “Pronto seremos libres. Tenemos muchas familias por fuera y sería muy bonito volvernos a reunir todos en nuestra casa”, expresó una manifestante.