En qué horario estarán abiertas las mesas de votación en Colombia este 8 de marzo

Colombia está lista para el desarrollo de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo. Al finalizar la jornada, los nacionales habrán escogido a un nuevo Congreso y a tres nuevos candidatos para las elecciones presidenciales de mayo próximo.

Los 13.492 puestos de votación, dispuestos en todo el país, estarán abiertos durante ocho horas, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, de manera ininterrumpida.

41.287.084 están habilitados para votar en las elecciones del domingo y podrán hacerlo, siempre y cuando estén en la fila de su mesa y hayan entregado su cédula al jurado de votación.

¿Cómo consultar su puesto de votación?

Los ciudadanos podrán realizar sus consultas sobre la jornada electoral, entre ellas su puesto de votación, a través del sitio web de la Registraduría: www.registraduria.gov.co, el aplicativo ‘aVotar’ para dispositivos Android y Apple, y el chatbot de la entidad, en el 3102579432.

Para consultar su lugar de votación en la página, los ciudadanos deben dirigirse a la sección “Elecciones 2026”, seleccionar la opción “Puesto de votación” y escribir el número de su cédula.

Días antes de las elecciones, la Registraduría hizo un llamado a utilizar, únicamente, los canales oficiales de la entidad, advirtiendo que personas inescrupulosas habrían creado sitios web fraudulentos para robar información de los votantes.

¿Cuántos tarjetones recibirá en la mesa de votación?

Una vez realizado el proceso de verificación de identidad en la mesa de votación, los ciudadanos recibirán tres tarjetones: el de Cámara, que depende del lugar de votación y puede canjearse por el de comunidades indígenas o afrodescendientes; el de Senado, y el de consultas.

Aunque los jurados deben ofrecer el tarjetón de las consultas, que incluye a la Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación, y la consulta del Frente por la Vida, el ciudadano es libre de aceptarlo o no.