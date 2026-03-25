CANAL RCN
Colombia Video

Soldado registró en video lo ocurrido justo antes al accidente de avión militar en Puerto Leguízamo

En la grabación, el soldado profesional Juan Sebastián Chaverra celebrara que en los días siguientes saldría a vacaciones y visitaría a su familia.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
01:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Siguen conociéndose detalles sobre el siniestro aéreo que, en Puerto Leguízamo, Putumayo, cobró la vida de 69 uniformados que viajaban a bordo de un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Militares.

En las últimas horas, por ejemplo, se conoció el video que el soldado profesional Juan Sebastián Chaverra grabó justo antes de que el avión se viniera a tierra, al no alcanzar la altura requerida en el despegue.

En la grabación, de apenas 22 segundos, celebraba que sus vacaciones estaban a punto de iniciar. Un espacio que dedicaría a visitar a su familia y conocer la ciudad de la eterna primavera: Medellín.

¿Cuál es el estado de salud de los sobrevivientes del accidente aéreo en Puerto Leguízamo?
RELACIONADO

¿Cuál es el estado de salud de los sobrevivientes del accidente aéreo en Puerto Leguízamo?

¿Qué ocurrió antes de la tragedia?

En el video que Juan Sebastián grabó cuando el avión preparaba el despegue se ve a sus compañeros, de pie al igual que él, listos para completar la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís – Bogotá.

En total, 126 personas iban a bordo, de las cuales 69 fallecieron tras el siniestro, 51 fueron trasladadas para recibir tratamiento en Bogotá y otras nueve luchan por su vida en Florencia, Caquetá.

Autoridades presentan sus conclusiones tras el PMU en Puerto Leguízamo por siniestro de avión militar
RELACIONADO

Autoridades presentan sus conclusiones tras el PMU en Puerto Leguízamo por siniestro de avión militar

Una tragedia familiar:

Lo que parecía el inicio de unas vacaciones en familia pronto se convertiría en una pesadilla para la familia Chaverra. Numar Chaverra, tío de Juan Sebastián, recordó el momento en el que recibieron la noticia:

“Para nosotros y, especialmente, para mí, la noticia del fallecimiento de Juan Sebastián fue muy difícil… para toda la familia. Sebastián era un joven muy divertido, muy despierto, con muchas ganas de vivir”.

En vida, lo recordó como un joven decidido a salir adelante y ayudar a los suyos. Los mismos que se preparan para despedirlo en una pequeña ceremonia en Quibdó y luego enterrarlo en Bojayá, el municipio que lo vio nacer hace 23 años:

“Me decía: tío, yo estoy muy pendiente de mi mamá y mi idea es ayudarla, construir su casa, que pueda venir y estar cerca de mí, porque ya que escogí esta carrera no podré estar yendo por las dificultades de orden público (…) él tomó la determinación de irse, prestar el servicio militar y, posteriormente, siguió en ese ejercicio que hoy, lamentablemente, nos tiene enfrentados a esta dolorosa noticia”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

¿Era una "chatarra"? Experto desmiente versión sobre avión y revela que tenía años de servicio por delante

Fuerza Aérea Colombiana

La advertencia de Estados Unidos sobre darle mantenimiento a los aviones Hércules C-130

Elecciones en Colombia

Así será el orden en el que aparecerán los candidatos en tarjetón de la primera vuelta presidencial

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

La herramienta colombiana que busca democratizar el uso de agentes de IA en las pequeñas empresas

Le contamos qué debe revisar una empresa antes de automatizar tareas con IA para no perder control ni invertir.

Linda Caicedo

¡Espectacular, Linda! Caicedo humilló a la arquera del Barcelona con un golazo

Vea aquí el golazo de Linda Caicedo frente al Barcelona por la Champions League femenina.

Estados Unidos

Irán habría rechazado el plan de paz compartido por EE. UU. en televisión pública

La casa de los famosos

¡Exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia le pusieron fin a su relación! ¿Hubo infidelidad?

Semana Santa

Recomendaciones para comprar pescado en Bogotá durante Semana Santa 2026