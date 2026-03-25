Soldado registró en video lo ocurrido justo antes al accidente de avión militar en Puerto Leguízamo

Siguen conociéndose detalles sobre el siniestro aéreo que, en Puerto Leguízamo, Putumayo, cobró la vida de 69 uniformados que viajaban a bordo de un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Militares.

En las últimas horas, por ejemplo, se conoció el video que el soldado profesional Juan Sebastián Chaverra grabó justo antes de que el avión se viniera a tierra, al no alcanzar la altura requerida en el despegue.

En la grabación, de apenas 22 segundos, celebraba que sus vacaciones estaban a punto de iniciar. Un espacio que dedicaría a visitar a su familia y conocer la ciudad de la eterna primavera: Medellín.

¿Qué ocurrió antes de la tragedia?

En el video que Juan Sebastián grabó cuando el avión preparaba el despegue se ve a sus compañeros, de pie al igual que él, listos para completar la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís – Bogotá.

En total, 126 personas iban a bordo, de las cuales 69 fallecieron tras el siniestro, 51 fueron trasladadas para recibir tratamiento en Bogotá y otras nueve luchan por su vida en Florencia, Caquetá.

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Una tragedia familiar:

Lo que parecía el inicio de unas vacaciones en familia pronto se convertiría en una pesadilla para la familia Chaverra. Numar Chaverra, tío de Juan Sebastián, recordó el momento en el que recibieron la noticia:

“Para nosotros y, especialmente, para mí, la noticia del fallecimiento de Juan Sebastián fue muy difícil… para toda la familia. Sebastián era un joven muy divertido, muy despierto, con muchas ganas de vivir”.

En vida, lo recordó como un joven decidido a salir adelante y ayudar a los suyos. Los mismos que se preparan para despedirlo en una pequeña ceremonia en Quibdó y luego enterrarlo en Bojayá, el municipio que lo vio nacer hace 23 años:

“Me decía: tío, yo estoy muy pendiente de mi mamá y mi idea es ayudarla, construir su casa, que pueda venir y estar cerca de mí, porque ya que escogí esta carrera no podré estar yendo por las dificultades de orden público (…) él tomó la determinación de irse, prestar el servicio militar y, posteriormente, siguió en ese ejercicio que hoy, lamentablemente, nos tiene enfrentados a esta dolorosa noticia”.