Se acaba el plazo para el pago con descuento del impuesto vehicular en Bogotá ¿Hasta cuándo aplica?

La semana del 11 al 15 de mayo de 2026 será la última en la que los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá puedan realizar el pago de su impuesto con un descuento del 10%.

Un recordatorio que la Secretaría Distrital de Hacienda, Ana María Cadena, realizó a través de los canales oficiales de la Alcaldía Mayor:

“Hoy queremos invitar a quienes tienen matriculado su vehículo en Bogotá a pagar a tiempo y aprovechar el descuento disponible hasta el 15 de mayo. Cuando cumplimos con la ciudad, también ayudamos a que avance en obras, servicios y oportunidades para todos”.

¿Cuántos vehículos y motos deben realizar el pago del impuesto en Bogotá?

De acuerdo con las autoridades, “con corte al 5 de mayo, el recaudo por impuesto de vehículos alcanzó los 664.516 millones de pesos, lo que”, apenas, “representa el 38,5% de la meta de recaudo de 1,7 billones de pesos prevista para este tributo en 2026”.

2.409.157 vehículos deben realizar el pago del impuesto, incluyendo a 90.607 vehículos eléctricos o híbridos en 2026. Aunque, como indica el Acuerdo 780 de 2020, los cinco años siguientes a ser matriculados, los vehículos eléctricos particulares tendrán un descuento del 60%; los taxis eléctricos nuevos, uno del 70%, y los vehículos híbridos eléctricos, uno del 40%.

En el caso de las motos, 278.162 personas deben realizar el pago del impuesto y otras 223.777 están exentas, pero deben cancelar los derechos de semaforización.

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Canales para realizar el pago del impuesto con descuento en Bogotá:

El pago del impuesto con descuento puede realizarse hasta el viernes 15 de mayo a través de la opción ‘Pagos Bogotá’ en la página www.shd.gov.co (o haciendabogota.gov.co). Además, descargando la factura, puede realizarse en las entidades bancarias autorizadas o en los puntos de atención de la Secretaría en Kennedy, Usaquén o el Centro Administrativo Distrital (CAD).

Para evitar fraudes, la cartera distrital de Hacienda recomienda: “Verificar siempre los canales oficiales, evitar intermediarios no autorizados que cobran por trámites que son gratuitos y realizar los pagos a través del sitio web de la entidad”, verificando siempre la URL del sitio web.

El pago sin descuentos puede realizarse hasta el 24 de julio y, en 2026, los propietarios de vehículos pueden acceder al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), tras presentar su declaración inicial en la Oficina Virtual. Las fechas límite para las cuotas son el 3 de julio y el 4 de septiembre.