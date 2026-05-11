Video: sujeto hurtó una señal de Pare e intentó viajar con ella en Transmilenio

El video de un hombre que habría hurtado una señal de ‘Pare’ e intentó viajar con ella en Transmilenio es motivo de preocupación entre las autoridades bogotanas y pasajeros del sistema.

En la grabación, realizada en una de las estaciones de la troncal Caracas, se ve al hombre sujetando con ambas manos la señal e intentando ingresar con ella a un bus articulado.

Por sus dimensiones no logra hacerla entrar por la puerta; sin embargo, insiste ante la mirada atónita de los demás pasajeros durante varios minutos, en los que impide que el bus continúe su trayecto.

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Transmilenio recuerda a los pasajeros que pueden enfrentarse a sanciones por comportamientos similares:

Sobre el hecho, la empresa Transmilenio rechazó de manera enfática este tipo de comportamientos y recordó a los usuarios que, además de poner en riesgo la integridad de pasajeros y agentes del sistema, “pueden implicar sanciones”.

“Dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el artículo 146 numeral 9 prohíbe obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios en el Sistema”, se lee en un pronunciamiento, en el que agregan que:

“El numeral 11 del mismo código prohíbe perturbar en los medios de transporte públicos la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto molesto”.

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Un llamado a no permanecer en silencio:

Hechos similares, según las autoridades, deben ser denunciados para evitar afectaciones a la infraestructura y medios de transporte en la ciudad.

Un llamado oportuno puede desincentivar conductas de este tipo y mejorar la experiencia de quienes realizan sus viajes en el sistema de transporte masivo, como indicó la empresa Transmilenio, antes de extender una invitación a “toda la ciudadanía para que aplique la normatividad definida en el Manual del Usuario del Sistema, que también prohíbe ingresar a estaciones y portales con cargas sobredimensionadas”, que pueden representar un peligro durante el viaje.