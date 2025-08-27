Muerte de un "civil" sería la razón por la que 33 militares permanecen secuestrados en El Retorno, Guaviare

Desde Bogotá, Jhonny Casanova, alcalde del municipio de El Retorno, en el que 33 militares permanecen secuestrados desde el pasado domingo, luego de enfrentarse a las disidencias de ‘Iván mordisco’ y dar de baja alias Dumar, entregó información adicional sobre el estado de los uniformados y qué es lo que exige la comunidad para su liberación.

“Tras el anuncio del ministro de Defensa, en el que informa que se dio de baja a 10 cabecillas, entre ellos alias Dumar, ha habido preocupación en el territorio. La comunidad, sus lideres y expresidentes de la junta de acción comunal denunciaron el asesinato de un civil y la perdida de un dinero, de unas joyas, de esta persona que tenía su tienda, tenía su negocio en el territorio. Es lo que ha manifestado su familia”, precisó.

Alcalde dice estar listo para regresar a El Retorno y ayudar en la liberación de los uniformados:

Los comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejército anunciaron que viajaran a Guaviare para ponerse al frente de la situación. Una medida que el alcalde Casanova tiene contemplada, pese a estar en constante comunicación con las autoridades locales:

“En comunicación con el comandante de la cuarta división del Ejército, le pregunté qué exigía la comunidad para liberar a nuestros militares, y digo liberar porque hay distintas versiones, los militares se ven con sus fusiles, dialogando, pero necesitamos ir a esclarecer los hechos. Yo estoy dispuesto a ir, a acompañar el proceso porque estoy en Bogotá”.

De acuerdo con el mandatario, “ayer hubo un consejo de seguridad departamental y una de las conclusiones a las que llegaron, según me dijo uno de los secretarios municipales, es que se va a entregar el cuerpo del civil por el que están peleando”.

Alcalde habla de una retención, no un secuestro:

Luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, insistiera en que se trata de un secuestro, no una retención, lo ocurrido con los 333 uniformados en Guaviare, el alcalde hizo un llamado a proteger la integridad de los militares, pro también de sus captores:

“No podría decir que la comunidad está siendo instrumentalizado por los grupos al margen de la Ley, no podría afirmarlo, pero hasta ayer en la noche, lo que exigían es que el asesinato del civil, víctima del conflicto, sea esclarecido (…) No se pueden violar los derechos fundamentales de la comunidad o de los soldados. La comunidad insiste en que ningún momento ha maltratado a los uniformados. Por eso es importante que una comisión vaya al territorio”.

El mandatario fue claro en que ha “venido hablándose con la comunidad, siendo muy prudentes, porque se trata de las Fuerzas Militares y no podemos permitir que se violen sus derechos, reteniéndolos”. Pero también dijo que, aunque le “preocupa la integridad de los militares” siente la obligación de estar del lado de la comunidad.