¿Quién estaría detrás del secuestro de 34 militares en Guaviare? Esto dicen las pistas

Luego de una operación militar contra las disidencias de Iván Mordisco que derivó en la muerte de alias Dumar, cabecilla del bloque Martín Villa, la comunidad bloqueó la salida de una tropa y ahora, mantiene retenidos a 34 militares desde hace dos días.

Desde el domingo 24 de agosto, 34 militares del Ejército Nacional se encuentran secuestrados en la vereda Nueva York, jurisdicción del municipio de El Retorno, Guaviare, después de que una operación contra las disidencias del frente Martín Villa, bajo el mando de Iván Mordisco, terminara con la muerte de alias Dumar y otros nueve integrantes del grupo armado.

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento incluyó el traslado de los cuerpos a San José del Guaviare, lo que desató la reacción de un grupo de pobladores que habría sido instrumentalizado para impedir la extracción de oficiales, suboficiales y soldados.

El ministro de Defensa señaló que la acción no corresponde a una simple retención, como argumentan los civiles, sino que se trata de un secuestro en contra de la voluntad de los uniformados.

En medio de los disturbios se reportó la muerte de un civil, situación que actualmente es materia de investigación por parte de la Fiscalía. Según las autoridades, esa persona se encontraba en el área donde operaban más de 200 guerrilleros del frente Martín Villa.

Si bien se han adelantado negociaciones en el terreno para lograr la liberación de los militares. La comunidad exige la entrega del cuerpo de alias Dumar como condición para permitir el retiro de la tropa.

El alcalde de El Retorno, Jhonny Casanova, expresó su preocupación y advirtió que se desplazará al lugar para verificar la situación:

Vamos a tener que desplazarnos muy seguramente el día de mañana a conocer realmente lo que está pasando porque si es así estarían violando derechos humanos.

¿Quién estaría detrás del secuestro de 34 militares en Guaviare?

De manera paralela, las autoridades identificaron como presunto responsable de la instrumentalización de la comunidad y de la retención ilegal a alias Yimmi Martínez, por quien se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos a cambio de información que facilite su ubicación.