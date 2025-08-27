Secuestro de 33 militares en Guaviare reaviva debate sobre el control territorial del Gobierno

El reciente secuestro de 33 uniformados en El Retorno, Guaviare, ha puesto de manifiesto los serios desafíos que enfrenta el gobierno en términos de control territorial y manejo de la violencia en las regiones.

Este incidente, calificado como "secuestro" por el propio ministro de Defensa, plantea preguntas inquietantes sobre la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y fuerzas armadas de las amenazas de grupos ilegales.

“El fracaso de la paz total”

En La Mesa Ancha, Alejandro Villanueva y Julio César Iglesias expresaron su profunda preocupación por la situación actual. Villanueva señaló que "se ha entregado y cedido mucho a los grupos al margen de la ley."

Además, sostuvo que los secuestros, atentados y amenazas perpetrados por los grupos criminales solo demuestran “el fracaso de la paz total y de una política de diálogo”.

El contexto en el que se desarrolló este evento es particularmente relevante. Guaviare, al igual que muchas otras regiones de Colombia, ha sido históricamente un escenario de conflicto entre las fuerzas del Estado y distintos grupos armados, incluyendo disidencias de las Farc, ELN, y el Clan del Golfo. La capacidad de estos grupos para infiltrar y controlar comunidades ha creado una atmósfera de temor y desconfianza hacia las instituciones oficiales.

¿Una guerra ideológica o instrumentalización?

Por su parte, Iglesias destacó que, paradójicamente, "el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército es reducido por un grupo de ciudadanos," un hecho que señala tanto una crisis de autoridad como un problema de enfoque en la estrategia militar.

"Hemos tenido casos de violaciones de derechos humanos [...] pero esos hechos hicieron carrera ideológicamente para hacerle creer al conjunto de la población [...] que es ilegítimo en ciertos momentos usar la fuerza", añadió.

Además de la pérdida de control territorial, hay quienes argumentan que existe una guerra ideológica en curso. La percepción pública de las fuerzas militares ha sido contaminada por relatos de abusos y violaciones, debilitando su legitimidad y efectividad.

La ponencia del CNE sobre la campaña ‘Petro Presidente’

Otro de los temas importantes tiene que ver con la ponencia que se debate en la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que se confirma la violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La ponencia propone sanciones para Ricardo Roa, quien fuera gerente de la campaña de Petro y actualmente se desempeña como presidente de Ecopetrol. Además, se solicita compulsar copias, lo que podría implicar investigaciones adicionales.

Sobre esto, Iglesias aseguró que “no va a pasar nada”, pues "las campañas en la práctica pueden pasarse los topes y el que gana simplemente alguna sanción administrativa menor".

Los analistas coincidieron en que es probable que el presidente Petro se victimice ante estos señalamientos, argumentando un supuesto "golpe blando" en su contra. Sin embargo, insistieron en la importancia de esclarecer el origen de los fondos excedentes.