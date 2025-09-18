Militares retirados cuestionan a la JEP: “No hay equilibrio en las sanciones”

La reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de sancionar tanto a exintegrantes del Secretariado de las Farc como a militares ha desatado un intenso debate en Colombia.

Militares retirados rechazaron sanción de la JEP a exintegrantes de las Farc

Militares retirados y miembros de la Reserva cuestionan la equidad de las sentencias, argumentando que no se mantiene el equilibrio ni la simetría entre los casos.

La JEP impuso sanciones a los exmiembros de las Farc por el secuestro de más de 21.000 víctimas, mientras que a dos militares se les acusa de ser máximos responsables de delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura y persecución, en casos conocidos como falsos positivos.

“No es equiparable el hecho de tener 21.000 delitos o más, de lesa humanidad en la balanza, mientras en el otro lado vemos nosotros un número importante de nuestra fuerza pública con unos casos menores”, aseguró el general retirado, Guillermo León, presidente de ACORE.

Además, se ha planteado la preocupación de que estas decisiones judiciales puedan enviar un mensaje equivocado a grupos armados ilegales.

“Es que además es un buen mensaje para Calarcá, para Mordisco, para los del Clan del Golfo, para cuanto bandido haya en Colombia. Están recibiendo un mensaje excelente de que delincan, que no le va a pasar nada y que fuera de eso lo van a equiparar con las fuerzas militares”, añadió Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica y seguridad.

Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares rechazó sanción de la JEP

RELACIONADO Polémicos chats muestran que la JEP negó el ingreso a las víctimas de las Farc para la lectura de sentencia

Otros argumentan que estas sentencias podrían incentivar a grupos ilegales a mantenerse al margen de la ley, con la expectativa de obtener beneficios en futuras negociaciones. Se teme que esto pueda resultar en penas muy bajas para crímenes graves.

“Estos beneficios podrían ayudar a incentivar el mantenerse al margen de la ley porque al final en una negociación se pueden lograr penas muy bajas”, agregó León.

La JEP, por su parte, ha defendido sus decisiones, argumentando que se basan en una evaluación exhaustiva de los hechos y en el marco legal establecido para la justicia transicional en Colombia.