Sentencia de la JEP contra exsecretariado de las Farc contempla la rebaja de pena: no pagarían ni ocho años

Las víctimas de las antiguas Farc se mostraron en desacuerdo con la sanción restaurativa de ocho años que la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) estableció en contra de los siete miembros de su secretariado y no contempla la privación de la libertad, pero sí la rebaja de penas.

La sentencia contempla que, por cada dos días de actividades restaurativas, podrán acceder a un día de rebaja; es decir que, al cumplir con 40 actividades, la rebaja podrá ser de siete a 11 meses, en primera instancia.

Una opción que refuerza el llamado de las víctimas que, al conocer el fallo, advirtieron que no hay proporcionalidad entre los delitos cometidos y las actividades de reparación que, principalmente, son cuatro:

1. Contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas, 2. Sumar esfuerzos con el Gobierno en el proyecto de acción integral contra minas antipersona 3. Reparar los daños causados al medio ambiente y 4. Aportar a la reparación simbólica de la nación.

Víctimas cuestionan el fallo:

Ingrid Betancourt, quien estuvo en poder de la guerrilla entre el 2022 y el 2008 insistió en que las víctimas habían pedido “que hubiera una sentencia con pérdida de libertad para los miembros del secretariado (…) por el secuestro de tantas personas, la sentencia debía ser ejemplarizante” y, por tanto, apelarán la decisión.

Según Sebastián Velásquez, representante de las víctimas, entre las personas secuestradas por las antiguas Farc se tiene la creencia de que son necesarios “unos mínimos de justicia, unos estándares internacionales sobre la dimensión del daño”.

Sin embargo, los miembros del exsecretariado podrán cumplir con su condena en libertad, con restricciones en materia de movilidad y siendo monitoreados por las autoridades.

¿Qué dice el fallo de la JEP sobre una posible rebaja en la condena de Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y otros?

Las víctimas indicaron que apelarán el fallo e irán a instancias internacionales, frente a la posibilidad de que los antiguos cabecillas de las Farc no paguen, ni siquiera, la condena completa de ocho años.

Al respecto, la sentencia dispone que “en aplicación de la regla especial adoptada para estos efectos, consistente en reconocer un (1) día de sanción propia redimible por cada dos (2) días de actividad restauradora o reparadora válidamente ejecutada”.