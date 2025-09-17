Polémicos chats muestran que la JEP negó el ingreso a las víctimas de las Farc para la lectura de sentencia

La reciente sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el último secretariado de las Farc ha dado de qué hablar.

La decisión fue contra Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La JEP se centró en el caso 01 relacionado con la toma de rehenes, secuestros y otros crímenes (como violencia sexual).

Primera sentencia contra último secretariado

Al estar bajo los parámetros del Acuerdo de Paz de 2016, los exFarc no fueron condenados a prisión. El hecho de que sea una sentencia restaurativa implica una serie de acciones que se deberán cumplir en los próximos ocho años.

Ellos deberán seguir aportándole a la verdad y cumplir unas restricciones (como de movilidad y residencia). El incumplimiento de lo acordado llevaría a la pérdida de los beneficios.

Al ser una decisión histórica, por ser la primera contra el último secretariado, ha habido varias reacciones. Por un lado, Naciones Unidas la destacó al calificarla como un paso importante en la implementación del acuerdo; mientras que la Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol) asegura que es una “broma”.

Noticias RCN conoció las conversaciones por chat que tuvieron un representante de las víctimas y el secretario ejecutivo de la JEP. Al parecer, la dirigencia no permitió que las víctimas participaran en la lectura de sentencia.

Controversiales chats: esto muestran

Representante de víctimas: Apreciado doctor. Quería pedirte un gran favor, si es posible me ayuden con el acceso a la audiencia. Vine desde Medellín específicamente a la diligencia y no he podido ingresar.

Secretario Harvey Suárez: La información que tengo es que no hay ingreso a ninguna parte procesal. Esa es la decisión del tribunal. Se envió información sobre la lectura del comunicado de la sentencia que puede ser seguida por los canales habilitados.

Representante: Están ingresando periodistas. ¿Es malo que los representantes de víctimas asistan?

Suárez: Eso implicaría otro formato de comunicación que no estableció el tribunal.

Otra conversación, pero con la asistente Laura Valderrama, evidenció la misma situación:

Laura Valderrama: Hola. ¿Cómo estás? Me informan que estás tratando de ingresar a la JEP.

Representante: Hola, Laura. Buenos días.

Valderrama: Yo he sido insistente en que ninguna víctima estaba invitada hoy a estar en la rueda de prensa. Solo está la prensa y lo harán comunicaciones.