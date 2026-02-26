“Nos dijeron que estaban en peligro”: hijo de candidata a la Cámara Ana Guetío, desaparecida en Cauca

Han pasado 16 horas desde que la candidata a la curul de paz por el departamento del Cauca, en la Cámara de Representantes, Ana Guetío, desapareció junto a parte de su equipo en la vía que del municipio de El Tambo conduce a Morales.

Su hijo, Diego Mauricio Pastusano, reveló nuevos detalles sobre el caso en diálogo con Noticias RCN.

Según dijo, “la esperaba con ansiedad, porque se suponía que me iba a unir al equipo de campaña ya estos últimos días para colaborarle. Sin embargo, ella dejó de recibir sus mensajes, dejó de responder; aunque, como es el Cauca, uno lo asimila a que hay zonas sin señal”.

RELACIONADO Equipo de la candidata a la Cámara por Cauca Ana Guetio advierte que no se sabe nada de ella desde el 25 de febrero

¿Qué se sabe sobre la desaparición de la candidata Guetío?

La última vez que el equipo de comunicaciones de Guetío supo sobre ella fue en la noche del miércoles, 25 de febrero, tras un evento realizado en El Tambo. Sin embargo, Diego Mauricio reveló que recibieron un último mensaje de auxilio, entre las 8:00 y las 9:00 de la noche:

“Todo se hizo aún más raro cuando una persona del equipo de campaña de mi mamá le escribe directamente a un familiar y le dice que están en peligro, que si dejaban de responder, les ayudaran. De ahí en adelante, que fue sobre las 8:49 y 9:20 del miércoles, no ha habido más respuesta. No se sabe nada del equipo, del esquema de seguridad de la señora Ana Guetío”.

De momento, se desconoce si la candidata tenía amenazas en su contra. Si es así, no lo compartió con su familia: “La verdad, desconozco si había recibido amenazas, pero en este mundo, por todos lados, hay amenazas”.

Autoridades siguen la pista de Guetío y su equipo:

De acuerdo con las autoridades, la camioneta en la que la candidata y parte de su equipo se movilizaban ya fue encontrada, pero siguen tras su pista. El ministro de Defensa dijo que la Fuerza Pública está trabajando en ubicar a la candidata y la vicepresidenta pidió que se respete el proceso democrático, más aún en elecciones.

Según su hijo, “gracias al apoyo en las redes sociales, a las personas y a las noticias, hemos recibido mucho apoyo de parte del Gaula, nos han pedido toda la información que tenemos. En este momento, están en las zonas donde pudo haberse dado la desaparición y gobernadores de la región nos están colaborando para el diálogo con sus captores y llegar a un acuerdo, que no pase nada malo”.

Mientras, espera en casa, con la esperanza de sumarse a su campaña y pasar juntos el domingo de elecciones. A la distancia le envió un mensaje con el que espera darle ánimo hasta encontrarse: “Te amo mucho, mamá. Nos vemos en casa”.