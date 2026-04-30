Por rescatar un balón, menor de 15 años murió ahogado en Cartagena

Un adolescente de 15 años murió ahogado en un canal de aguas lluvias en una zona cercana a La Bocana de Cartagena mientras intentaba recuperar un balón de fútbol. El cuerpo del menor fue encontrado en las playas de la zona norte de la ciudad después de un operativo de búsqueda que se extendió por más de 40 minutos.

Según el reporte de las autoridades, el adolescente se encontraba jugando fútbol junto a varios amigos cuando el balón cayó al canal y el joven decidió lanzarse al agua para recuperarlo.

En el momento del incidente llovía fuertemente en Cartagena generando fuertes corrientes en el canal de aguas lluvias lo que impidió que el menor pudiera salir del agua y terminó siendo arrastrado hacia las playas de la zona norte.

¿Qué dicen las autoridades sobre menor que murió ahogado en Cartagena?

La rápida acción de las autoridades tras el llamado de los testigos permitió que se desplegara un operativo de búsqueda y rescate.

El comandante del cuerpo de Guardacostas de Cartagena explicó que realizar rescates en ese tipo de zonas no es tarea fácil debido a las peligrosas corrientes que se forman durante las lluvias.

El área donde ocurrió el accidente es cercana al aeropuerto Aeropuerto Internacional Rafael Núñez que no debería ser utilizada para actividades recreativas, especialmente por menores de edad.

Las autoridades han emitido un llamado urgente a los adultos para que supervisen a los menores y eviten que se acerquen a zonas de riesgo.

Colegio del menor lamentó lo sucedido

El colegio donde el adolescente cursaba octavo grado octavo emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias y solidarizándose con la familia del menor en este momento de profundo dolor.