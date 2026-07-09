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Gobierno permitirá que personas trans y no binarias cambien gratis el sexo registrado en su cédula

El nuevo decreto incorpora oficialmente las categorías No Binario y Transgénero en los documentos de identidad.

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Identidad de género en EE. UU. - Foto: Freepik / Imagen de referencia

Noticias RCN

julio 09 de 2026
04:53 p. m.
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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0732 de 2026, con el que reglamenta el cambio del sexo registrado en el registro civil y en los documentos de identidad para las personas trans y no binarias.

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La norma también establece que este trámite será gratuito la primera vez que se realice y busca garantizar el reconocimiento de la identidad de género, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

Con la nueva reglamentación, las personas podrán solicitar que el sexo registrado en su registro civil y en sus documentos de identidad corresponda con su identidad de género.

Además de las categorías Femenino (F) y Masculino (M), el Estado reconocerá oficialmente las categorías No Binario (NB) y Transgénero (T) en estos documentos.

¿Cómo se podrá hacer el cambio?

El decreto establece que el trámite será gratuito la primera vez y deberá realizarse ante una notaría.

Uno de los principales cambios es que ya no será necesario presentar certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos para solicitar la modificación. Bastará con la manifestación de voluntad de la persona interesada.

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Durante el proceso, las notarías también deberán respetar y utilizar el nombre identitario de quien realice el trámite.

¿Por qué se expidió esta medida?

La decisión da cumplimiento a la Sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional, que le pidió al Gobierno modificar la normativa para garantizar el reconocimiento de las identidades de género diversas y proteger los derechos a la igualdad y a la no discriminación.

El decreto fue elaborado por el Ministerio de Justicia, la Registraduría Nacional, la Superintendencia de Notariado y Registro, junto con organizaciones de la sociedad civil.

¿Cuántas personas han cambiado este dato en Colombia?

Según la Registraduría Nacional, entre enero de 2015 y enero de 2026 se realizaron 7.916 cambios en el sexo registrado en los documentos de identidad de personas mayores de edad.

De ese total:

  • 5.391 cambios fueron hacia la categoría Femenino.
  • 2.298 hacia Masculino.
  • 220 hacia No Binario.
  • 7 hacia Transgénero.

¿Qué busca el Gobierno con esta norma?

El Ejecutivo aseguró que el objetivo es eliminar barreras para que las personas trans y no binarias puedan actualizar sus documentos de identidad de acuerdo con su identidad de género, sin trámites considerados innecesarios.

Con esta reglamentación también se busca fortalecer el reconocimiento jurídico de esta población y reducir situaciones de discriminación tanto en entidades públicas como privadas.

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