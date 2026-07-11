Mineducación reportó ejecución del 0% en más de $12.000 millones para el PAE en Sincelejo

En medio de una investigación que se adelanta en contra del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, Noticias RCN conoció la respuesta del Ministerio de Educación durante el gobierno anterior, frente a la ejecución del PAE en la capital de Sucre.

El informe oficial del Mineducación revela que la ejecución de recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Sincelejo habría sido del 0% durante 2024, a pesar de que se asignaron más de $12 mil millones para dicho propósito.

La revelación se produce en medio de investigaciones contra el alcalde Yahir Acuña por presuntas irregularidades precisamente en el manejo de estos fondos.

Ejecución del 0% en los recursos del PAE para 2024

Según el documento oficial conocido por este noticiero, para el año 2024 se asignaron al municipio de Sincelejo recursos distribuidos en diferentes categorías: $39.567.922.705 en recursos propios, $12.041.377.737 en recursos de inversión, $2.325.697.993 del Sistema General de Participaciones para alimentación, y $443.335.974 en otros recursos.

Sin embargo, el Ministerio indicó que el porcentaje de ejecución para todas estas partidas fue del 0%.

La senadora María Angélica Guerra, del Centro Democrático, se pronunció sobre el caso, destacando la gravedad de los hallazgos.

"Presidente, hay un dato que merece especial atención. Según la información que hemos conocido, en 2024 la ejecución de los recursos girados por el gobierno nacional al municipio de Sincelejo para el PAE habría sido del 0%", reiteró la congresista a través de X.

Alcaldía de Sincelejo asegura que el PAE ha funcionado con normalidad

Esta información contrasta directamente con las declaraciones oficiales de la Alcaldía de Sincelejo, que asegura que "durante esos años el PAE ha funcionado con completa normalidad en el municipio". La administración municipal sostiene que el programa de alimentación escolar operó sin contratiempos durante el período en cuestión.

Cabe recordar que la Presidencia de la República ya se había pronunciado previamente sobre presuntas irregularidades que involucrarían cerca de 36 mil millones de pesos en el manejo del PAE en la capital de Sucre.

El informe del Ministerio de Educación abarca la asignación de recursos para los años 2023, 2024 y 2025.