Se analiza la propuesta de militarizar zonas de Bogotá en un cabildo abierto: ¿Qué opiniones hay?

Un cabildo abierto se desarrolla en Bogotá para discutir la propuesta de militarización de zonas con alta criminalidad, una iniciativa que ha generado opiniones divididas entre ciudadanos, concejales y autoridades distritales.

La sesión inició a las 9:30 a.m. de este sábado 7 de noviembre y contó con la presentación de los ponentes: el representante José Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui. Posteriormente, intervinieron los ciudadanos, quienes expresaron sus posturas, tanto a favor como en contra de la medida.

Preocupación por la inseguridad en Bogotá

Los promotores de la iniciativa argumentan deficiencias en los recursos policiales actuales. “Ante la falta de Policía, de equipos y tecnología, vamos a insistir en que se utilice la fuerza militar, que se militarice Bogotá para recuperar la seguridad y tranquilidad que tanto piden los bogotanos”, indicó el concejal Uscátegui.

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Esta propuesta surge como respuesta a los hechos delictivos que se registran diariamente en la ciudad, los cuales han generado un creciente malestar ciudadano. Los cabildantes que respaldan la medida buscan fortalecer las acciones de seguridad mediante el acompañamiento de militares para enfrentar la delincuencia.

“La gente está pidiendo militarizar la ciudad de Bogotá. Los ciudadanos están pidiendo medidas distintas y hay que hacer cosas distintas en la ciudad para poder mejorar esa percepción de seguridad”, consideró el concejal Óscar Ramírez Vahos.

Opiniones encontradas

Sin embargo, existe una posición crítica que cuestiona la efectividad de esta medida. Algunos cabildantes advirtieron que la militarización no resolverá los problemas de fondo. Sobre esto se refirió la concejal Donka Atanassova: “Esto de aquí que estamos viendo es un intento populista de tratar de convencer a la gente que la solución a las problemáticas de seguridad está con un tipo de acción a distancia”.

Cabe mencionar que el cabildo abierto no implica una decisión definitiva sobre la militarización de la ciudad. En los próximos días, el Distrito deberá responder formalmente las propuestas e inquietudes expuestas durante la jornada, aunque todo lo debatido servirá como insumo para determinar el futuro de la iniciativa.