Centro Democrático presenta borrador de ley para rescatar la economía en el país

El Centro Democrático dio a conocer un primer borrador de discusión sobre la Ley de Rescate de la Economía, con la que busca plantear alternativas para enfrentar la situación económica del país.

La propuesta del Centro Democrático para rescatar la economía en el país

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El documento, elaborado a partir de reuniones con congresistas, consultas a expertos económicos y preocupaciones de diferentes sectores productivos, reúne varias propuestas que todavía están sujetas a debate.

Uno de los puntos centrales tiene que ver con los impuestos. La colectividad manifestó su desacuerdo con algunos de los incrementos tributarios planteados por el Gobierno Nacional especialmente relacionados con el IVA a productos de la canasta familiar, servicios de internet, turismo, entre otros.

“IVA: Se percibe mucha resistencia al aumento del IVA que se considera inconveniente. Hay varias preocupaciones sobre artículos de la canasta familiar, el sector agropecuario, su maquinaria, fertilizantes, agroquímicos, compraventa de animales vivos, etc”, se lee en el documento.

El borrador también incluye una propuesta para eliminar, a partir de 2027, varios tributos como el impuesto al patrimonio, el 4x1.000, los impuestos a las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, gasolina, ACPM, carbono y plásticos de un solo uso.

Los puntos que propone el Centro Democrático

En materia empresarial, plantea reducir la tarifa del impuesto de renta de las sociedades del 35% al 30%, disminuir los impuestos a los dividendos y las ganancias ocasionales, y ampliar los beneficios del Régimen Simple de Tributación para facilitar la actividad económica.

Otro de los componentes que sugiere el Centro Democrático contempla una reducción del tamaño del Estado mediante la eliminación o fusión de entidades públicas que, según el partido, duplican funciones. En uno de sus anexos se plantea pasar de 19 a seis ministerios, con un ahorro estimado de 5,9 billones de pesos anuales.

El documento también propone estudiar la venta de una participación adicional del Estado en Ecopetrol y modificar el mecanismo de designación de sus directivos.

Para compensar parte de los recursos que dejarían de recibirse por la reducción de impuestos, el borrador contempla que las empresas suscriban bonos del Estado equivalentes al 20 % de sus utilidades durante cinco años.