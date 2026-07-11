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Operación Ópalo dejó 109 capturados por extorsión, secuestro y otros delitos

Las autoridades efectuaron 29 diligencias de allanamiento que terminaron con 81 capturas por presunta extorsión, 13 por secuestro y otras 15 relacionadas con otros delitos.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

noviembre 07 de 2026
11:34 a. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella compartió un balance de los resultados que dejó la denominada Operación Ópalo.

Los resultados de la operación Ópalo

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En total, 109 personas fueron capturadas en medio de un despliegue de las autoridades que permitió afectar a varias estructuras criminales señaladas de participar en actividades de extorsión, secuestro y otros delitos en diferentes regiones del país.

La información fue publicada por el mandatario en su cuenta oficial de X, en la que también destacó el trabajo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea y otras instituciones, durante los procedimientos realizados en nueve departamentos y cuatro ciudades del país.

Las autoridades efectuaron 29 diligencias de allanamiento que terminaron con 81 capturas por presunta extorsión, 13 por secuestro y otras 15 relacionadas con diferentes conductas delictivas.

Entre las organizaciones que habrían resultado afectadas por estos operativos se encuentran el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Los Costeños y Los Satanás, además de otras estructuras dedicadas a actividades criminales.

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Uno de los resultados se produjo en La Guajira, donde fueron detenidos dos hombres conocidos con los alias de Chavalito y ‘115’, quienes estarían relacionados con casos de sicariato, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Asimismo, en el departamento de Casanare fue capturado un presunto extorsionista señalado de intimidar a integrantes del sector transportador. El detenido también sería vinculado con la incineración de un vehículo de servicio público en Yopal.

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