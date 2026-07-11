América vs. Cali: inteligencia artificial predice el resultado del clásico vallecaucano

El clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.

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Ambos equipos llegan clasificados a los cuadrangulares y atraviesan un buen momento deportivo. Ante este panorama, un análisis de inteligencia artificial ofrece un pronóstico sobre el posible ganador del encuentro de este sábado 7 de noviembre.

¿Cómo llegan América y Deportivo Cali al clásico vallecaucano?

América ocupa la segunda posición con 35 puntos y acumula cinco partidos consecutivos sin perder. El equipo dirigido por David González viene de empatar sin goles frente a Millonarios y cuenta con Yeison Guzmán como uno de sus principales referentes ofensivos.

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Por su parte, Deportivo Cali suma 33 unidades y ocupa el tercer lugar. Los dirigidos por Rafael Dudamel acumulan 12 encuentros sin conocer la derrota y tienen la defensa menos vencida del campeonato.

Sin embargo, los azucareros no podrán contar con Nicolás Benedetti, quien fue expulsado en el partido anterior.

Inteligencia artificial predice el resultado del clásico América vs. Cali

Tras analizar el rendimiento reciente, la capacidad ofensiva, la solidez defensiva y los antecedentes entre ambos equipos, la inteligencia artificial de ChatGPT pronostica un empate 1-1 entre América y Deportivo Cali.

Aunque América tiene la ventaja de jugar como local y presenta mejores números en ataque, Deportivo Cali ha demostrado que es un rival difícil de superar, especialmente por su fortaleza defensiva.

El historial reciente también anticipa un enfrentamiento equilibrado. De los últimos diez clásicos por Liga, América ganó cuatro, Cali consiguió dos triunfos y los otros cuatro terminaron empatados.

Por estas razones, el escenario más probable, según esta estimación de IA, sería un compromiso cerrado, con pocas oportunidades claras y reparto de puntos.