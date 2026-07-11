Fuerte temblor sacudió Ecuador este sábado 7 de noviembre: ¿se sintió en Colombia?

Un sismo de magnitud 4,7 sacudió la costa de Ecuador este sábado 7 de noviembre de 2026, sobre el mediodía.

El movimiento fue reportado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), que entregó detalles sobre su ubicación y profundidad.

El temblor ocurrió exactamente a las 12:17 p. m., hora local de Ecuador y Colombia. Aunque inicialmente fue ubicado cerca de Salinas, en la provincia de Santa Elena, las autoridades actualizaron posteriormente la información y establecieron que el epicentro estuvo frente a las costas de Manabí.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Ecuador hoy 7 de noviembre?

De acuerdo con el reporte actualizado del Instituto Geofísico, el movimiento tuvo su epicentro a 38,28 kilómetros de Puerto López, municipio costero de la provincia de Manabí.

El organismo confirmó que el sismo se produjo a una profundidad de 31 kilómetros y alcanzó una magnitud de 4,7.

Inicialmente, las autoridades habían informado que el movimiento tenía una magnitud de 4,8 y una profundidad de apenas dos kilómetros, con epicentro a 45,66 kilómetros de Salinas.

Sin embargo, después de revisar los registros, corrigieron estos datos. La actualización corresponde al mismo movimiento telúrico y no a un segundo temblor.

¿Se reportaron daños por el sismo de magnitud 4,7 en Ecuador?

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el movimiento sísmico registrado este sábado.

Medios ecuatorianos informaron que el temblor fue percibido en algunos sectores de Manabí, aunque las autoridades no han precisado todas las localidades donde se sintió.

El Instituto Geofísico mantiene habilitados sus canales para recibir reportes de los ciudadanos que hayan percibido el movimiento.

En cuanto a Colombia se refiere, Hasta el momento, no se han confirmado reportes de que el movimiento sísmico se haya sentido en nuestro país.