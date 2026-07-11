Resultado Super Astro Sol hoy, 7 de noviembre de 2026: número y signo ganador del sorteo

El calendario del Super Astro Sol tendrá una nueva pausa después de este sábado 7 de noviembre de 2026. Antes de que llegue el descanso dominical, el juego realizará una última extracción semanal que permitirá conocer otra combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

A diferencia del Super Astro Luna, que mantiene sorteos durante los domingos, la modalidad Sol funciona de lunes a sábado, siempre que no coincida con un día festivo.

Por esta razón, la jornada del 7 de noviembre será la última oportunidad de la semana para consultar un resultado del Super Astro Sol. La siguiente extracción está prevista para el lunes 9 de noviembre.

Durante la tarde del sábado se definirá una nueva combinación, que servirá para identificar las apuestas ganadoras de esa fecha y actualizar el historial oficial del juego.

Resultado del Super Astro Sol hoy 7 de noviembre de 2026

De acuerdo con la programación oficial del operador, el 7 de noviembre se realizó el sorteo 5575 de Super Astro Sol, correspondiente al acta 4875.

La extracción estuvo programada para las 4:00 de la tarde, horario habitual de esta modalidad y la combinación ganadora fue:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

El sorteo permite conocer una secuencia numérica de cuatro cifras, comprendida entre 0000 y 9999, acompañada de uno de los doce signos zodiacales.

Estos dos elementos son fundamentales para comprobar las apuestas registradas durante la jornada.

Los participantes deberán revisar que el número corresponda exactamente con la combinación seleccionada y verificar el signo zodiacal.

También será necesario comprobar que el tiquete pertenezca al sorteo del sábado 7 de noviembre y no a una extracción anterior.

Aunque durante la semana se hayan registrado determinadas combinaciones, estos antecedentes no influyen en el resultado del sábado, debido a que cada extracción es independiente.

¿Cuándo vuelve a jugarse el Super Astro Sol después de hoy 7 de noviembre?

Una vez concluya la extracción del sábado, el Super Astro Sol tendrá una pausa durante el domingo 8 de noviembre.

Esta suspensión no representa una modificación extraordinaria del calendario, sino que corresponde al funcionamiento habitual de la modalidad diurna.

De acuerdo con la programación oficial, el siguiente sorteo del Super Astro Sol se realizará el 9 de noviembre de 2026, a las 4:00 de la tarde, bajo el consecutivo 5576.

Sin embargo, quienes consultan los juegos del Super Astro deben tener presente que la modalidad Luna sí tendrá una extracción el domingo.

Para ese día, el Super Astro Luna está programado a las 8:30 de la noche, mientras que el sábado 7 de noviembre su horario será a las 10:42 p. m.

Esta diferencia hace necesario identificar correctamente la modalidad al momento de consultar los resultados, especialmente durante los fines de semana.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.