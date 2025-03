Ministerio de Defensa y la estrategia para enfrentar las crisis en Cauca y el Catatumbo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha abordado la compleja situación de orden público en los departamentos de Cauca y Norte de Santander, destacando la estrategia del Gobierno Nacional para combatir a los grupos armados ilegales con presencia en estas regiones.

Desde la Fuerza Aérea afirmaron que los bombardeos no son la única opción para enfrentar a estos grupos, especialmente en la región del Catatumbo. Sin embargo, aclararon que estas operaciones no han cesado y no se descarta su uso mientras existan amenazas. Durante los últimos tres años se han realizado cinco bombardeos.

El actuar de los grupos criminales en Cauca y el Catatumbo

"La mayor cantidad de criminales están inmersos en la población, lo vemos en El Plateado. Operan como un cartel, que se visten de civil, que se mueven en moto", comentó de manera inicial el ministro, quien también señaló que se necesita de un cambio cultural en estas regiones.

"En el Cañón del Micay podemos construir escuelas, centros de salud, pero si no cambiamos la cultura, eso lo van a disfrutar los traquetos. Son traquetos de civil que se mueven en moto, que amenazas a la población y generan una intimidación enorme, tipo sicariato a nuestros líderes campesinos", comentó.

Además, señaló que los grupos criminales están cambiando a los líderes sociales para reemplazarlos con las redes de apoyo que tienen en los territorios y que dificultan las labores de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La Fuerza Aérea y el Ejército detallan sus operaciones para recuperar los territorios

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Luis Carlos Córdoba, detalló que existe potencial para llevar a cabo bombardeos, pero indica que las estrategias han cambiado. "Digamos que esa guerra, ese conflicto que antes se tenía, donde había acumulación de combatientes, pues ya prácticamente no se da".

Entre tanto, desde el Ejército Nacional entregaron detalles sobre el atentado del que fueron víctimas tropas en zona rural de Balboa, Cauca. "El nivel de riesgo nunca es cero. No es cero en Bogotá, no es cero en las condiciones óptimas de ninguna parte. La bomba no fue colocada en la zona más crítica, más riesgosa. Fue colocada en una zona casi muy cercana a las zonas urbanas de estos cascos urbanos de Patía", dijo el general Erick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional.