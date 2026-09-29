Ladrón descubrió caso de abuso: mujer habría obligado a su hija a grabar videos explícitos

El robo de un celular destapó un grave caso de presunto abuso sexual infantil en Cali. El material permitió conocer los supuestos vejámenes a los que una mujer habría sometido a su hija.

Resulta que un ladrón encontró videos con contenido sexual de una niña de nueve años en el celular que había robado. Esto llevó a que las autoridades capturaran el 22 de septiembre a la mamá por ser la principal sospechosa.

El material que halló el ladrón en el celular

El delincuente descubrió en el dispositivo robado un material en el que aparecía la mujer obligando a la niña a participar en videos de contenido sexual. Ante el hallazgo, contactó a los hermanos mayores de la menor para informarles de la situación.

Acto seguido, los familiares avisaron a las autoridades, lo que desencadenó el proceso de investigación y la captura. Al parecer, el presunto abuso se estaba presentando desde 2025.

Durante la audiencia, interrogaron a la mujer sobre las conductas que habría cometido: “Usted permitió que la menor fuera grabada y participó en la producción de este video”.

Mujer fue enviada a la cárcel

La imputaron por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y acceso carnal abusivo, ambos con circunstancias de agravación punitiva. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las pesquisas revelaron, además, que los videos no fueron almacenados solamente en el celular, sino que presuntamente fueron compartidos con otras personas. Tras esto, la menor fue puesta bajo protección del Bienestar Familiar (ICBF) para el acompañamiento médico y psicológico.

“Esta persona venía usando y exponiendo a la menor en plataformas digitales desde 2025. Mediante una diligencia de allanamiento, materializamos la captura y la niña fue rescatada”, informó la mayor Silvia Rodríguez, jefa de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali.