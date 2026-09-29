CANAL RCN
Colombia Video

Ladrón descubrió caso de abuso: mujer habría obligado a su hija a grabar videos explícitos

Al parecer, los abusos habrían ocurrido desde 2025 en Cali.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 29 de 2026
09:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El robo de un celular destapó un grave caso de presunto abuso sexual infantil en Cali. El material permitió conocer los supuestos vejámenes a los que una mujer habría sometido a su hija.

Secuestró, golpeó y abusó sexualmente a su novia de 16 años en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Secuestró, golpeó y abusó sexualmente a su novia de 16 años en el sur de Bogotá

Resulta que un ladrón encontró videos con contenido sexual de una niña de nueve años en el celular que había robado. Esto llevó a que las autoridades capturaran el 22 de septiembre a la mamá por ser la principal sospechosa.

El material que halló el ladrón en el celular

El delincuente descubrió en el dispositivo robado un material en el que aparecía la mujer obligando a la niña a participar en videos de contenido sexual. Ante el hallazgo, contactó a los hermanos mayores de la menor para informarles de la situación.

Acto seguido, los familiares avisaron a las autoridades, lo que desencadenó el proceso de investigación y la captura. Al parecer, el presunto abuso se estaba presentando desde 2025.

Durante la audiencia, interrogaron a la mujer sobre las conductas que habría cometido: “Usted permitió que la menor fuera grabada y participó en la producción de este video”.

Mujer fue enviada a la cárcel

La imputaron por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y acceso carnal abusivo, ambos con circunstancias de agravación punitiva. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Investigan a influencer por presunto abuso de menores en Antioquia: esto se sabe
RELACIONADO

Investigan a influencer por presunto abuso de menores en Antioquia: esto se sabe

Las pesquisas revelaron, además, que los videos no fueron almacenados solamente en el celular, sino que presuntamente fueron compartidos con otras personas. Tras esto, la menor fue puesta bajo protección del Bienestar Familiar (ICBF) para el acompañamiento médico y psicológico.

“Esta persona venía usando y exponiendo a la menor en plataformas digitales desde 2025. Mediante una diligencia de allanamiento, materializamos la captura y la niña fue rescatada”, informó la mayor Silvia Rodríguez, jefa de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Timochenko

Esquema de seguridad de Rodrigo Londoño, 'Timochenko', incluye seis carros blindados y 16 hombres

Centro Democrático

Se rompe la derecha: el choque entre Salvación Nacional y el Centro Democrático sacude las alianzas para 2027

Bogotá

No les importaba nada: secuestradores de Diana Ospina bostezaron y se rieron en la audiencia

Otras Noticias

Secretaría de Hábitat

Abren nueva convocatoria de Ahorro para mi Casa: fechas y requisitos

La tercera convocatoria estará habilitada del 6 al 8 de octubre. El Distrito entregará hasta $1.085.561 mensuales durante 12 meses.

Fútbol Profesional Colombiano

Juan Carlos Osorio sorprendería con regreso al FPC: este es el club que quiere al DT

El experimentado DT fue visto en la ciudad dialogando con este club.

Venezuela

Esta es la verdad detrás del venezolano baleado por ICE: podría pasar 20 años en prisión

Invima

Invima prohíbe crema viral que promete eliminar verrugas: "Representa un riesgo"

Conciertos

Concierto de BTS en El Campín de Bogotá: este será el setlist que cantará la famosa banda