CANAL RCN
Colombia

Comisión de Acreditación confirma 244 aspirantes habilitados para la elección de Contralor General

La Comisión identificó a los aspirantes que acreditaron el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.

Contraloría advierte por vacíos en la ejecución de los decretos de emergencia económica
Foto: Contraloría General de la República

Noticias RCN

abril 07 de 2026
08:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Comisión de Acreditación Documental del Senado de la República, en sesión conjunta con la Cámara de Representantes realizada este martes, adelantó la revisión de las hojas de vida de los aspirantes inscritos en la convocatoria pública para la elección del Contralor General de la República para el periodo 2026–2030.

¿Se justifican 8 billones o no? Crece la polémica por gasto en emergencia invernal
RELACIONADO

¿Se justifican 8 billones o no? Crece la polémica por gasto en emergencia invernal

244 aspirantes cumplen requisitos

Tras la revisión documental, la Comisión identificó a los aspirantes que acreditaron el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos para acceder al cargo, así como a quienes no lograron demostrar de manera suficiente dichas condiciones.

En total, fueron avalados 244 candidatos que continúan en el proceso de selección.

Las dudas de la Contraloría sobre el uso de recursos en los decretos de emergencia económica
RELACIONADO

Las dudas de la Contraloría sobre el uso de recursos en los decretos de emergencia económica

Próximos pasos en el proceso

Las reclamaciones podrán presentarse este miércoles y tendrán respuesta hasta el viernes. Posteriormente, el listado será remitido a la Universidad de Cartagena, institución encargada de iniciar la evaluación académica de los postulados, conforme al cronograma establecido.

Contraloría advierte por vacíos en la ejecución de los decretos de emergencia social
RELACIONADO

Contraloría advierte por vacíos en la ejecución de los decretos de emergencia social

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Policía Nacional recupera 17 cabezas de ganado robadas en Antioquia

Bogotá

Capturan a tres hombres por robo de camión en Puente Aranda y quedan libres por falta de denuncia

Nasa

Artemis II: la mirada de un colombiano detrás del sistema de propulsión de Orión

Otras Noticias

Millonarios

Dura aterrizada a Millonarios en Copa Sudamericana: así lo derrotó O'Higgins en Chile

Millonarios cayó 2-0 ante O’Higgins en Chile en su debut por Copa Sudamericana. Así fue el partido y los errores que marcaron la derrota.

Gustavo Petro

Presidente Petro explicó medidas del Gobierno tras incremento de tasa de interés del Banrep

Las medidas incluyen apoyo a fertilizantes, alivios financieros y restricciones a exportaciones para contener la inflación de alimentos y estimular la producción nacional.

Artistas

¿La realidad superó la ficción?: la icónica portada que reunió a Meryl Streep y Anna Wintour

Medio oriente

Los precios del petróleo caen tras anuncio de alto al fuego de Trump

Enfermedades

Alerta por el aumento de casos de varicela en Colombia: cerca de 6 mil reportes en 2026