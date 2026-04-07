Comisión de Acreditación confirma 244 aspirantes habilitados para la elección de Contralor General

La Comisión de Acreditación Documental del Senado de la República, en sesión conjunta con la Cámara de Representantes realizada este martes, adelantó la revisión de las hojas de vida de los aspirantes inscritos en la convocatoria pública para la elección del Contralor General de la República para el periodo 2026–2030.

244 aspirantes cumplen requisitos

Tras la revisión documental, la Comisión identificó a los aspirantes que acreditaron el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos para acceder al cargo, así como a quienes no lograron demostrar de manera suficiente dichas condiciones.

En total, fueron avalados 244 candidatos que continúan en el proceso de selección.

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Próximos pasos en el proceso

Las reclamaciones podrán presentarse este miércoles y tendrán respuesta hasta el viernes. Posteriormente, el listado será remitido a la Universidad de Cartagena, institución encargada de iniciar la evaluación académica de los postulados, conforme al cronograma establecido.