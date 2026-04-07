Colombia se abstiene en votación de la ONU sobre el Estrecho de Ormuz

Colombia tomó la decisión de abstenerse en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente. Durante la sesión, la delegación colombiana expresó reparos frente al contenido de la resolución, orientada a exigir el desbloqueo de esta vía marítima.

La embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, afirmó que el texto evaluado por el Consejo “continúa siendo selectivo, desbalanceado y ambiguo”, lo que motivó la abstención del país. Según explicó, la falta de claridad jurídica podría derivar en interpretaciones que excedan el objetivo inicial de garantizar la libre navegación en el Estrecho de Ormuz.

Colombia cuestiona la resolución de la ONU sobre el Estrecho de Ormuz

Durante su intervención, Zalabata subrayó que Colombia reconoce la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz para el comercio global y la seguridad energética. Sin embargo, insistió en que el documento no ofrece garantías suficientes para contribuir a una solución equilibrada en medio del conflicto.

“La falta de precisión jurídica del texto puede prestarse a interpretaciones que excedan el objetivo previsto”, señaló la diplomática, advirtiendo además que esto podría tener implicaciones más amplias para la estabilidad regional.

El pronunciamiento colombiano se dio en el contexto de una guerra que, según Zalabata, ya completa seis semanas sin señales claras de desescalada. En ese escenario, la delegación consideró que la resolución no aporta a una salida negociada, lo que refuerza su postura de abstención.

Postura del Gobierno Nacional

El presidente Gustavo Petro también se refirió a la coyuntura internacional, señalando que Colombia mantiene una posición de neutralidad. “Se anuncia una negociación sin amenaza, le he pedido a Irán que la acepte y ojalá se logre solucionar”, expresó, al tiempo que advirtió que el aumento del precio del petróleo tiene efectos negativos para la estrategia económica del país.

El mandatario indicó que el alza en los precios del crudo “detiene lo que veníamos haciendo, que es reemplazar petróleo por agricultura e industria”, lo que evidencia el impacto interno que puede tener la crisis internacional en la política económica colombiana.