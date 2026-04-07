Policía Nacional recupera 17 cabezas de ganado robadas en Antioquia

La Policía Nacional reportó la recuperación de 17 cabezas de ganado, avaluadas en 80 millones de pesos, que habían sido hurtadas en el municipio de Angelópolis, Antioquia, a finales de marzo.

El operativo fue liderado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes lograron ubicar a los animales en una vereda rural entre Manizales y Villamaría, en el departamento de Caldas.

Robo mediante modalidad de arreo

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes ingresaron a una finca en Angelópolis, intimidando al administrador y a su familia para apropiarse del ganado. Posteriormente, utilizaron la modalidad de arreo para trasladar a los animales hasta una zona rural de Caldas.

La comunidad fue clave en el proceso, pues gracias a la información suministrada se logró ubicar el ganado y coordinar la intervención policial.

Entrega a los propietarios y acciones judiciales

Tras la recuperación, las 17 cabezas de ganado quedaron bajo custodia y fueron entregadas a sus legítimos dueños. Paralelamente, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, se adelantan las gestiones judiciales necesarias para identificar y capturar a los responsables de este acto delictivo.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y destacó la importancia de la cooperación de la comunidad para enfrentar la delincuencia en todas sus modalidades.