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Policía Nacional recupera 17 cabezas de ganado robadas en Antioquia

Tras la recuperación, las 17 cabezas de ganado quedaron bajo custodia y fueron entregadas a sus legítimos dueños.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
07:05 p. m.
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La Policía Nacional reportó la recuperación de 17 cabezas de ganado, avaluadas en 80 millones de pesos, que habían sido hurtadas en el municipio de Angelópolis, Antioquia, a finales de marzo.

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El operativo fue liderado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes lograron ubicar a los animales en una vereda rural entre Manizales y Villamaría, en el departamento de Caldas.

Robo mediante modalidad de arreo

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes ingresaron a una finca en Angelópolis, intimidando al administrador y a su familia para apropiarse del ganado. Posteriormente, utilizaron la modalidad de arreo para trasladar a los animales hasta una zona rural de Caldas.

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La comunidad fue clave en el proceso, pues gracias a la información suministrada se logró ubicar el ganado y coordinar la intervención policial.

Entrega a los propietarios y acciones judiciales

Tras la recuperación, las 17 cabezas de ganado quedaron bajo custodia y fueron entregadas a sus legítimos dueños. Paralelamente, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, se adelantan las gestiones judiciales necesarias para identificar y capturar a los responsables de este acto delictivo.

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La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y destacó la importancia de la cooperación de la comunidad para enfrentar la delincuencia en todas sus modalidades.

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