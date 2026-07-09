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Colombia

Condenan a un odontólogo y un anestesiólogo por fallecimiento de una mujer en Bogotá

El caso ocurrió en junio de 2021, cuando había lineamientos para procedimientos médicos dado el contexto de la pandemia.

Justicia.
Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 09 de 2026
05:37 p. m.
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El 9 de junio de 2021 ocurrió un trágico hecho en Bogotá. David Santiago Martínez Laverde, un odontólogo; y Luis Fernando Ortiz Laverde, un anestesiólogo; eran responsables de una cirugía.

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Laura Patricia Espinosa fue la paciente a la que le practicaron una intervención maxilofacial. La cirugía se llevó a cabo en una clínica en el norte de Bogotá y se esperó que durara cuatro horas aproximadamente.

¿Cómo ocurrió el caso?

Mayo Clinic explica que una cirugía de este tipo busca corregir los huesos en la mandíbula que no están ubicados correctamente. Esta situación genera molestias en la posición de los maxilares y dientes.

Volviendo al procedimiento, este se llevó a cabo en los tiempos mencionados. La paciente fue llevada a la sala de recuperación posquirúrgica y fue aquí donde los especialistas en salud se dieron cuenta de una complicación neurológica.

Las afectaciones neurológicas, según explica Medline Plus, ocurren en el cerebro, la médula espinal o los nervios que conforman el sistema nervioso.

Cabe recordar que el caso se dio en 2021, cuando el planeta aún se encontraba en confinamiento por la pandemia del coronavirus. Entonces, esto hizo que Espinosa no fuera trasladada a un centro médico de inmediato, sino en horas de la noche.

Condenados no tuvieron en cuenta los lineamientos por la pandemia

El 16 de junio, siete días después, la paciente murió por un progresivo deterioro neurológico.

Las investigaciones dieron un giro clave, debido a que el 4 de junio de 2021, la Alcaldía de Bogotá emitió el decreto 199 con medidas relacionadas con la pandemia, acorde a lo estipulado por el gobierno nacional.

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El artículo 9 mencionó las limitaciones de procedimientos médicos. Había autorización para servicios de internación, quirúrgicos, consulta externa, protección específica y detección temprana, de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica.

No obstante, el decreto precisó que se debía evaluar el riesgo del procedimiento en aras de no afectar la capacidad y disponibilidad del sistema de salud. Para la Fiscalía, la cirugía de Espinosa no era urgente ni prioritaria, por lo que no se tuvo que realizar en ese momento.

En ese orden de ideas, Martínez y Ortiz fueron condenados a 32 meses de prisión (2.6 años) por el delito de homicidio culposo en calidad de coautores. Al ser en primera instancia, está disponible el recurso de apelación.

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