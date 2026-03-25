Ministro de Defensa revela cómo harán llegar los cuerpos de los 69 uniformados fallecidos en siniestro aéreo a sus familias

60 de los 69 cuerpos de los uniformados fallecidos en el siniestro aéreo del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, ya se encuentran en las instalaciones de Medicina Legal en Bogotá, a donde llegó el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, este miércoles 25 de marzo para hablar con sus familias y entregar un nuevo balance sobre la tragedia que enluta a Colombia.

La entrega se realizará a lo largo del día; sin embargo, el jefe de la cartera advirtió que este proceso, al igual que el traslado de los cuerpos, no tendrá ningún costo para las familias afectadas:

“No tienen que pagar absolutamente nada. Ni un peso. Habrá acompañamiento psicológico y jurídico de parte de las Fuerzas Militares y las familias no tendrán que pagar nada”.

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Red de estafadores se estaría “aprovechando” del dolor de las familias afectadas:

Desde las instalaciones de Medicina Legal en Bogotá, el ministro Sánchez advirtió que personas inescrupulosas se estarían acercando a las familias de las víctimas para ofrecerles representación legal, incluso antes de que concluya la investigación sobre el siniestro:

“Hay personas que se han acercado a las familias diciendo que son abogados y el accidente se produjo por una falla. Eso es un irrespeto y una irresponsabilidad. Irrespeto con todos los procesos que se están adelantando, con toda la investigación que tomará tiempo, pero se hará lo más pronto posible. Y es una irresponsabilidad porque están jugando con los sentimientos de las personas creándoles falsas expectativas”.

Según el ministro, ya se ha activado una red “importante para conocer quiénes están detrás de esto” y llevarlos ante la justicia.

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por la tragedia en Puerto Leguízamo?

Además del acompañamiento jurídico y psicológico a las familias de las víctimas, el ministro de Defensa explicó que, “si alguien se quiere unir y apoyarlas”, se han “abierto canales, como la Fundación Matamoros, y ahí encontrarán opciones para apoyar a las familias. Uno de nuestros programas es ‘Hijos de Honor’, con la que, a través de la articulación con empresas y entidades, aseguramos la educación de las hijas e hijos de los 68 hombres y la mujer que perecieron sirviendo a la patria”.

Y sobre la entrega de los cuerpos en los lugares en los que vayan a ser enterrados, precisó que “a medida que Medicina Legal los vaya entregando, se irán anunciando mediante boletines qué cuerpos entregaron y qué cuerpos están pendientes por identificar. El traslado se hará vía aérea o vía terrestre dependiendo del destino. A cada lugar al que lleguen habrá un acompañamiento de la Fuerza Pública rindiendo los honores que deben rendirse a quienes han ofrendado su vida para defendernos”.