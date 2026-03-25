¿Era una "chatarra"? Experto desmiente versión sobre avión y revela que tenía años de servicio por delante

Tras el accidente del avión Hércules que dejó víctimas en Colombia, se desató una fuerte polémica por las declaraciones del presidente, quien calificó la aeronave como “chatarra” y atribuyó el siniestro a su antigüedad.

Sin embargo, voces expertas en aviación comenzaron a pronunciarse para aclarar conceptos técnicos y evitar lo que consideran interpretaciones erradas sobre el estado real del avión.

Excomandante de la FAC se refirió al estado del avión Hércules accidentado

En medio del debate, el general en retiro Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana y actual presidente de ACORE, entregó una explicación técnica sobre las condiciones de la aeronave accidentada.

Antes de referirse al caso, el oficial envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas del siniestro.

Sobre el estado del avión, fue enfático en aclarar que en aviación no se habla de “chatarra”, sino de obsolescencia, un concepto que se basa en las horas de vuelo para las cuales fue diseñada una aeronave.

En ese sentido, explicó que el avión siniestrado aún tenía un remanente de 20.000 horas de vuelo, lo que, según su análisis, significa que contaba con varios años de operación por delante.

"Tenía todavía una producción de muchos años de servicio" señaló, desmarcándose de la idea de que el accidente esté directamente relacionado con su antigüedad.

Excomandante de la FAC respondió a las críticas del presidente Petro sobre el avión Hércules

Frente a las declaraciones del presidente, el general hizo un llamado a la prudencia y advirtió sobre el riesgo de convertir este tipo de tragedias en debates políticos alejados de lo técnico.

Indicó que es necesario que sean los expertos quienes lideren la investigación y entreguen conclusiones basadas en evidencia.

Además, resaltó que Colombia tiene amplia experiencia operando este tipo de aeronaves, ya que los aviones Hércules han sido utilizados desde 1968, acumulando décadas de conocimiento técnico y operativo.

Sobre el avión específico, precisó que fue fabricado en 1983, llegó a la Fuerza Aérea Colombiana en 2020 y entró en operación tras cumplir con los respectivos procesos de mantenimiento y alistamiento entre 2021 y 2022.

Revelan las tres líneas de investigación sobre el accidente con uniformados en Putumayo

En cuanto a las posibles causas del accidente, explicó que existen tres líneas principales de investigación.

La primera apunta a un posible error humano; la segunda, a una falla técnica en la aeronave; y la tercera, a factores externos que hayan podido influir en el siniestro.

Finalmente, insistió en que será la investigación la que determine lo ocurrido y pidió esperar los resultados oficiales para evitar conclusiones anticipadas.