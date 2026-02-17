Candidatos a la Cámara debaten sobre crisis del sistema de salud y el caso de Kevin Acosta

En La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN, tres candidatos a la Cámara de Representantes participaron en un debate centrado en dos ejes clave para el electorado: la crisis del sistema de salud en Colombia y la polémica por las inversiones forzosas anunciadas por el Gobierno Nacional. La discusión incluyó cuestionamientos directos al presidente Gustavo Petro y a su equipo ministerial, así como propuestas legislativas orientadas a reformar el modelo actual.

Los aspirantes Edwin León (Centro Democrático), Simón Molina (Movimiento Creemos) y Juan David Aristizábal (Nuevo Liberalismo) coincidieron en señalar que el sistema de salud atraviesa un momento crítico.

El debate se dio tras la muerte de Kevin Acosta, el caso de un niño con hemofilia que generó controversia por las declaraciones del ministro de Salud, quien atribuyó responsabilidades a la familia del menor en medio de cuestionamientos por la entrega de medicamentos.

Crisis del sistema de salud y responsabilidades políticas

En el espacio, los candidatos calificaron la situación como un “colapso del sistema de salud” y señalaron que existen fallas en la distribución de medicamentos, asignación de citas con especialistas y flujo de recursos hacia las EPS.

En sus intervenciones, responsabilizaron al Gobierno por la intervención de entidades promotoras de salud y por decisiones que, según afirmaron, han debilitado la prestación del servicio.

Uno de los datos expuestos en el debate fue que el sistema acumularía más de 30 billones de pesos en deudas, cifra que —según los participantes— estaría afectando la sostenibilidad financiera del modelo.

Los candidatos también advirtieron sobre el impacto en el talento humano del sector. Se mencionó que un porcentaje significativo de médicos recién graduados estaría considerando emigrar, lo que agravaría la escasez de profesionales y la crisis estructural del sistema sanitario colombiano.

Inversiones forzosas y debate económico

El segundo eje del debate fue la propuesta de inversiones forzosas, defendida por el Gobierno en el marco de la emergencia económica y como alternativa para atender contingencias y apoyar sectores afectados. Los aspirantes cuestionaron la medida al señalar que podría encarecer el crédito y afectar el acceso a financiación para los ciudadanos.

Los participantes criticaron el aumento del gasto público en los últimos años y plantearon que la solución estructural pasa por reducir el tamaño del Estado, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar mayor inversión privada. En ese contexto, asociaron el debate económico con la necesidad de un nuevo liderazgo político de cara a las próximas elecciones.

La mesa cerró con preguntas rápidas sobre escenarios de segunda vuelta, liderazgo ideológico y posturas frente a decisiones como la eliminación de la prima técnica para congresistas. Los candidatos reafirmaron sus aspiraciones y llamaron a participar activamente en las elecciones legislativas.