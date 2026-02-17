Procuraduría toma cartas en el asunto sobre presunta intervención en el río Arauca sin permisos

Corporinoquia y la Veeduría Ciudadana Colombia denunciaron al alcalde de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos, por presuntamente intervenir el Río Arauca con maquinaria pesada sin permisos.

Al parecer, se excavó el fondo y se extrajo arena en el sector del Fórum de los Libertadores – Malecón sin los permisos y estudios pertinentes. Los denunciantes aseguraron que las retroexcavadoras operaron dentro del río, removiendo sedimentos y cargando material en volquetas. Para ellos, esto fue una “intervención directa sobre bien público protegido y sometido a régimen ambiental especial”.

Detalles de la denuncia

“La excavación del lecho de un río no es una limpieza superficial: pues altera su forma natural, cambia la velocidad del agua y puede provocar erosión de orillas, socavación y desplazamiento del cauce”, consideraron los denunciantes.

El caso fue remitido a la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Ministerio de Ambiente. El Ministerio Público ya tomó cartas en el asunto e indicó, por un lado, que si los señalamientos se confirman, haría una configuración de intervención de fuente hídrica y/o área de protección del río.

Procuraduría requirió documentos

En ese orden de ideas, la Procuraduría Regional le requirió los siguientes documentos: copia del acta de la sesión en la que se analizó la medida, allegar estudios técnicos que sustentaron la necesidad del reforzamiento del dique perimetral y otras obras de gestión del riesgo, informar los estudios donde se evaluó el impacto hidráulico de la extracción del punto intervenido e indicar si se recomendó tramitar permiso ambiental ante Corporinoquia y la autorización temporal de la Agencia Nacional de Minería.

“Se requiere que la información que se suministre sea de fondo y concreta, anexando los soportes que se consideren pertinentes y enviando las respuestas del pronunciamiento a este despacho dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación”, concluyó la Procuraduría.