Ministro de Justicia descartó a alias 19 como vocero de paz

En el marco de la polémica por cuenta de la liberación e integración de miembros de la autodenominada primera línea, el ministro de Justicia, Néstor Osuna descartó que alias 19 sea liberado.

“El expediente del señor ‘19’ nos ha hecho sugerirle al presidente que no lo incluya. Nunca se ha pensado en incluirlo, eso no ha estado en la órbita de la designación de vocerías o gestorías de paz. ‘19’ no va a salir”, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Recientemente, el ministro hizo algunos comentarios sobre la designación como voceros de paz de miembros de la primera línea privados de la libertad por hechos relacionados con las protestas.

“El gobierno creó una comisión que le recomendará al presidente la inclusión o exclusión de voceros, caso por caso, y definirá los lineamientos de las tareas que se les asignen y del monitoreo respectivo. Es una autorregulación sensata. Como Minjusticia, presido esa comisión”. Sin embargo, añadió que recomendarán “que no se designe como voceras a personas condenadas”.

Recomendaremos que no se designe como voceras a personas condenadas. El gobierno acatará cualquier decisión judicial al respecto. Quisiera llamar la atención, eso sí, sobre la inconveniencia de una narrativa que estigmatiza y criminaliza la protesta social. 7/9 — Néstor Osuna (@osunanestor) December 13, 2022

El pasado 12 de diciembre se conoció el decreto que permitiría que algunos integrantes de la primera línea queden en libertad para convertirse en gestores de paz.

Se confirma la creación de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que “tendrá como objeto la coordinación y articulación intersectorial para la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”.

En el documento se definen las funciones de dicha comisión y se estipulan las condiciones para implementar la facultad presidencial.

Así las cosas, se encargarán de recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad, como voceros de cara a las conversaciones de paz.