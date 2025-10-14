"No se permitirá que se burlen de la justicia": Minjusticia respondió a solicitud de 'Larry Changa'

Sobre las 3:30 de la tarde de este martes 14 de octubre se conoció el contundente mensaje que dio el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, luego de la carta que envió 'Larry Changa', cabecilla del Tren de Aragua, al presidente Petro.

Ministro de Justicia respondió a la petición de 'Larry Changa'

El jefe de cartera aseguró en su discurso que "no se permitirá que los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes".

Además, recordó que durante el actual Gobierno se han expedido más de 450 resoluciones de extradición relacionadas con delitos de narcotráfico, de las cuales solo cuatro personas han recibido suspensión temporal de este trámite por estar acreditadas como gestores de paz.

Montealegre destacó que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Justicia y la Consejería para la Paz, ha adoptado “medidas de diligencia muy serias” para evitar que miembros de estructuras criminales se amparen en los mecanismos de diálogo para eludir sus responsabilidades judiciales.

“El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, bajo el pretexto de participar en procesos de paz, los grupos delincuenciales busquen impunidad”, añadió.

El pronunciamiento del ministro se da luego de la difusión de una carta escrita por Larry Amaury Álvarez, actualmente recluido en la cárcel La Picota de Bogotá desde julio de 2024.

La carta que 'Larry Changa' envió al presidente Petro

En el documento, dirigido al presidente, al ministro Montealegre y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, 'Larry' expresó su deseo de colaborar con la estrategia de paz total, asegurando que su intención no es evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales.

“Mi intención es netamente de colaboración y sometimiento a la justicia. Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no-repetición”, escribió Álvarez.