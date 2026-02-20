Ministro de Minas se reúne con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, previo a su encuentro con Petro

Previo a su encuentro con el presidente Gustavo Petro, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en la jornada del viernes 20 de febrero con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Junto a Rodríguez, el jefe de cartera dijo que esperan “tener buenas noticias para ambas naciones, para ambos pueblos hermanos, para ambos Gobiernos” y se encuentran complacidos de entablar conversaciones sobre temas de interés, esta vez bajo una nueva administración.

Tras su encuentro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, lograron consolidar una agenda energética basada en la integración binacional e impulsar “acciones concretas sobre gas, generación de energías limpias, agua e infraestructura energética”.

Así lo dio a conocer el Ministerio: “La reunión, calificada de alto nivel por los equipos técnicos de ambos países, permitió avanzar en temas clave como la importación de gas, la adecuación de infraestructura energética binacional y el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica entre las dos naciones”.

RELACIONADO Cómo beneficiaría a Colombia la suspensión de sanciones estadounidenses contra Venezuela

¿Quiénes más asistieron al encuentro?

De la reunión, además, participaron el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, y el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez.

Se trata del primer acercamiento presencial entre representantes de ambos países desde que Rodríguez sostuvo una llamada telefónica con el presidente Gustavo Petro en la tarde del miércoles 18 de febrero y acordaron reunirse “próximamente”.

De acuerdo con el ministro Palma, “este tipo de espacios permiten construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos”.

¿Qué dijo Rodríguez sobre la reunión?

En un video en el que aparece a un lado del ministro de Minas y Energía de Colombia, la presidenta interina, que asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero de 2026, se limitó a compartir una frase en tono esperanzador sobre la relación entre ambos países: “Que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”.

Se espera que Rodríguez y Petro aborden temas relacionados con la economía, la seguridad y la integración energética en su encuentro, que busca promover la estabilidad y el desarrollo en la región.

En palabras del MinMinas, desde Colombia se sigue “impulsando la cooperación con respeto, responsabilidad y una visión estratégica que aporte al bienestar de nuestras comunidades en el largo plazo”.