En un entorno comercial cada vez más digitalizado, donde el comercio electrónico concentra gran parte de las decisiones de consumo, la seguridad y la fluidez al momento de pagar cobran un papel determinante.

De cara a la temporada de descuentos de noviembre, el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) anunció una estrategia que destinará $100 millones en premios para los usuarios en Colombia que realicen y acumulen compras a través de esta plataforma.

La iniciativa, denominada “Tan rico pagar por PSE”, estará vigente durante todo noviembre y busca transformar el cierre de las transacciones digitales en una experiencia con valor agregado para el comprador. A diferencia de otras dinámicas comerciales centradas exclusivamente en rebajas de productos, esta campaña apunta directamente al método de pago utilizado en las plataformas de comercio electrónico.

¿Cómo participar y cuáles son los premios?

Según informó ACH Colombia, entidad administradora del sistema, la mecánica de participación fue diseñada en dos pasos concretos para facilitar el acceso de los consumidores durante el Black Friday:

Los usuarios deben inscribirse en la campaña para habilitar el conteo de sus operaciones.

Realizar pagos y compras utilizando PSE durante noviembre; entre mayor sea el número de operaciones registradas, mayores serán las probabilidades de obtener un incentivo.

En total, se entregarán más de 2.000 premios que combinan recompensas de consumo cotidiano con artículos tecnológicos y experiencias de mayor valor. Dentro del listado se incluyen helados, bonos de compra por $1.000.000, teléfonos celulares y viajes a Cancún.