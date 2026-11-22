La desaparición de Gabriel Cárdenas Morales, un estudiante de 17 años de la Universidad de Los Andes, mantiene en angustia a su familia y tiene en alerta a las autoridades en Bogotá.

El joven fue visto por última vez el pasado 19 de noviembre, después de solicitar un servicio de transporte por aplicación cuando se dirigía a su universidad.

Buscan a joven de los Andes que desapareció el pasado 19 de noviembre

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De acuerdo con el relato de sus familiares, Gabriel salió de su vivienda, ubicada en la localidad de Kennedy, porque iba tarde a clases. Antes de desaparecer, envió un mensaje a través de un chat en el que aseguró que había llegado al campus universitario. Sin embargo, al verificar la información, su familia encontró que no existen registros de su ingreso a la institución ese día.

La última imagen que se tiene del estudiante corresponde a una grabación de las cámaras de seguridad del edificio donde reside, en la que aparece dentro de un ascensor antes de salir de su vivienda.

Su madre, Viviana Morales, aseguró que el joven también les informó que se dirigía por Barichara, nombre con el que se conoce a las residencias universitarias de Los Andes. Esta información les permitió establecer que habría llegado a las inmediaciones de la institución, aunque desde entonces no han tenido noticias sobre su paradero.

"Si me lo tienen retenido, por favor devuélvanmelo. Él es un joven de bien, menor de edad. Si lo ven confundido, no sabemos nada", manifestó la madre, quien pidió ayuda para encontrar a su hijo.

La historia académica de Gabriel Cárdenas Morales

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Gabriel Cárdenas es reconocido por su destacado desempeño académico. Durante sus estudios escolares obtuvo uno de los mejores resultados en las pruebas Saber 11 a nivel nacional, mérito que le permitió acceder a una beca para talentos excepcionales otorgada por la Alcaldía de Bogotá.

Gracias a este reconocimiento, ingresó a la Universidad de Los Andes, donde actualmente cursa segundo semestre de Ingeniería de Sistemas.

"Gabriel se esforzó muchísimo para obtener un excelente ICFES y para lograr una beca. Efectivamente, él fue uno de los mejores puntajes de Colombia. Por ese puntaje él obtuvo una beca en la Universidad de Los Andes. Él está como Jóvenes Excepcionales acá, becado", explicó Viviana Morales.

En medio de la incertidumbre, la madre de Gabriel reiteró su llamado a los ciudadanos para que entreguen cualquier información que pueda contribuir a establecer su ubicación. La familia pide que, si alguien lo ha visto o conoce algún dato sobre sus últimos movimientos, se comunique inmediatamente con las autoridades.