La crisis de seguridad que atraviesa La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, comienza a generar preocupación entre los comerciantes, quienes advierten que los recientes hechos violentos podrían profundizar el deterioro económico que enfrenta el municipio desde la pandemia y el cierre de las minas en la región.

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José Amín Hernández, representante de la Asociación de Comerciantes de La Jagua de Ibirico, habló con este medio sobre el difícil panorama que vive la población y las afectaciones que ya enfrenta el sector comercial como consecuencia de los recientes ataques.

Según explicó, el municipio arrastra desde hace varios años una desaceleración económica que se empeoró con el cierre de las minas, una de las principales fuentes de empleo de la región.

"El municipio viene arrastrando desde la pandemia con el cierre de las minas aquí en la región, viene arrastrando un bajón bastante grande en la economía", señaló Hernández.

A este panorama se suma el deterioro del orden público, que llevó a la Alcaldía a decretar un toque de queda con el propósito de preservar la seguridad de las autoridades y los habitantes. Sin embargo, la medida representa una nueva dificultad para los comerciantes, que ven limitadas sus actividades en medio de la incertidumbre.

El representante también advirtió sobre las afectaciones en el suministro de energía eléctrica, debido a que una línea proveniente del sector del batallón abastece buena parte de la zona comercial del municipio.

"El municipio tenía más de 20 años que no vivía una situación difícil como esta", manifestó, al dimensionar la gravedad de los hechos recientes.

Comerciantes piden apoyo del Gobierno Nacional

Ante la escalada de violencia, los comerciantes hicieron un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las capacidades de las autoridades y garantizar la seguridad en el territorio.

Una de las principales solicitudes está relacionada con la tecnología para detectar y contrarrestar posibles ataques con drones, teniendo en cuenta que, según Hernández, el batallón ubicado en el municipio no contaría con las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de amenazas.

"Hay que también solicitar al Gobierno Nacional, porque está de moda el tema de los drones, que doten a las autoridades. El batallón aquí está donde inicia el municipio, pero no tienen las herramientas. Por favor, que traigan los detectores de drones, porque definitivamente ya se empieza también a tocar el municipio", expresó.

La petición, aseguró, no debe limitarse a La Jagua de Ibirico, sino extenderse a otros municipios del Cesar y al resto del país, con medidas de prevención, controles y acciones que permitan evitar nuevos episodios de violencia.

"Que se tomen las medidas correctivas y que se hagan los controles que se deben hacer para poder evitar este tipo de cosas", insistió.

Finalmente, Hernández envió un mensaje a los comerciantes y habitantes del municipio, a quienes invitó a mantener la tranquilidad y la esperanza frente a la difícil situación que atraviesa la población. "Hay que mantener la calma y la fe en Dios que vamos a mejorar", concluyó.