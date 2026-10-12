¿Va a firmar un contrato laboral en Colombia? Esto debe revisar antes

Conseguir un empleo implica revisar más que el salario ofrecido. Antes de firmar un contrato laboral en Colombia, es importante leer las condiciones de vinculación, comprobar que coincidan con lo acordado durante el proceso de selección y conocer los derechos y obligaciones que establece la legislación.

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El Ministerio de Justicia señala que un contrato de trabajo se caracteriza por la prestación personal del servicio, la subordinación y el pago de una remuneración. La existencia de estos elementos es determinante para identificar una relación laboral, independientemente del nombre que las partes le den al acuerdo.

¿Qué información debe revisar antes de firmar un contrato laboral?

El primer paso es comprobar que el documento identifique correctamente al empleador y al trabajador, describa las funciones del cargo y especifique el salario, la forma de pago, el lugar de trabajo y las condiciones de la jornada.

También es necesario verificar la modalidad de contratación. Un contrato a término indefinido no tiene una fecha de finalización previamente establecida, mientras que uno a término fijo tiene una duración pactada y debe formalizarse por escrito conforme a la ley.

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Otro punto importante es el período de prueba. Cuando se acuerda, debe quedar por escrito y respetar los límites legales. En los contratos a término indefinido no puede superar dos meses; para los contratos a término fijo inferiores a un año, se aplican límites proporcionales a su duración.

Asimismo, conviene revisar las cláusulas de confidencialidad, exclusividad, descuentos y terminación del contrato. Si alguna condición resulta confusa o difiere de lo ofrecido, es recomendable solicitar una explicación antes de firmar.

¿Qué derechos debe tener claros un trabajador antes de aceptar?

Quien suscribe un contrato laboral debe conocer las condiciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social, así como las prestaciones y demás pagos que correspondan según su vinculación.

En una relación laboral dependiente, el trabajador puede tener derecho a prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y auxilio de transporte cuando se cumplan los requisitos legales. También deben respetarse las reglas sobre jornada máxima, horas extras y recargos aplicables.

Es fundamental distinguir un contrato laboral de uno de prestación de servicios. Este último tiene una naturaleza diferente y, por regla general, no genera las mismas prestaciones sociales. Sin embargo, si en la práctica existen prestación personal, remuneración y subordinación continuada, el nombre del documento no descarta la existencia de una relación laboral.

Antes de firmar, la recomendación es leer todas las páginas, conservar una copia del documento y pedir aclaraciones por escrito sobre cualquier condición que no resulte comprensible. Si persisten las dudas, se puede solicitar orientación al Ministerio del Trabajo o acudir a un consultorio jurídico.

Revisar estas condiciones permite comenzar una relación laboral con mayor claridad sobre lo que ofrece el empleador y las obligaciones que asume cada parte.