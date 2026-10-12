CANAL RCN
Economía

¿Va a firmar un contrato laboral en Colombia? Esto debe revisar antes

Los puntos que no debería pasar por alto al firmar un contrato laboral.

que-revisar-antes-firmar-contrato-laboral
Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
10:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Conseguir un empleo implica revisar más que el salario ofrecido. Antes de firmar un contrato laboral en Colombia, es importante leer las condiciones de vinculación, comprobar que coincidan con lo acordado durante el proceso de selección y conocer los derechos y obligaciones que establece la legislación.

Aclaran cuándo las empresas deben indemnizar por un accidente de trabajo
RELACIONADO

Aclaran cuándo las empresas deben indemnizar por un accidente de trabajo

El Ministerio de Justicia señala que un contrato de trabajo se caracteriza por la prestación personal del servicio, la subordinación y el pago de una remuneración. La existencia de estos elementos es determinante para identificar una relación laboral, independientemente del nombre que las partes le den al acuerdo.

¿Qué información debe revisar antes de firmar un contrato laboral?

El primer paso es comprobar que el documento identifique correctamente al empleador y al trabajador, describa las funciones del cargo y especifique el salario, la forma de pago, el lugar de trabajo y las condiciones de la jornada.

También es necesario verificar la modalidad de contratación. Un contrato a término indefinido no tiene una fecha de finalización previamente establecida, mientras que uno a término fijo tiene una duración pactada y debe formalizarse por escrito conforme a la ley.

Fintech colombiana financiará casi la mitad de las ventas de cadena de moda premium en Navidad
RELACIONADO

Fintech colombiana financiará casi la mitad de las ventas de cadena de moda premium en Navidad

Otro punto importante es el período de prueba. Cuando se acuerda, debe quedar por escrito y respetar los límites legales. En los contratos a término indefinido no puede superar dos meses; para los contratos a término fijo inferiores a un año, se aplican límites proporcionales a su duración.

Asimismo, conviene revisar las cláusulas de confidencialidad, exclusividad, descuentos y terminación del contrato. Si alguna condición resulta confusa o difiere de lo ofrecido, es recomendable solicitar una explicación antes de firmar.

¿Qué derechos debe tener claros un trabajador antes de aceptar?

Quien suscribe un contrato laboral debe conocer las condiciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social, así como las prestaciones y demás pagos que correspondan según su vinculación.

En una relación laboral dependiente, el trabajador puede tener derecho a prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y auxilio de transporte cuando se cumplan los requisitos legales. También deben respetarse las reglas sobre jornada máxima, horas extras y recargos aplicables.

Es fundamental distinguir un contrato laboral de uno de prestación de servicios. Este último tiene una naturaleza diferente y, por regla general, no genera las mismas prestaciones sociales. Sin embargo, si en la práctica existen prestación personal, remuneración y subordinación continuada, el nombre del documento no descarta la existencia de una relación laboral.

¿Cuándo es obligatoria la revisoría fiscal en Colombia? Esto es lo que debe saber
RELACIONADO

¿Cuándo es obligatoria la revisoría fiscal en Colombia? Esto es lo que debe saber

Antes de firmar, la recomendación es leer todas las páginas, conservar una copia del documento y pedir aclaraciones por escrito sobre cualquier condición que no resulte comprensible. Si persisten las dudas, se puede solicitar orientación al Ministerio del Trabajo o acudir a un consultorio jurídico.

Revisar estas condiciones permite comenzar una relación laboral con mayor claridad sobre lo que ofrece el empleador y las obligaciones que asume cada parte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Servicios públicos

Así funcionarán los subsidio para el pago de agua, alcantarillado y aseo de afectados por desastres

Comercio

Fintech colombiana abre oportunidad de inversión en acciones desde $5 millones

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 11 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Fuertes lluvias en Villavicencio dejan más de 500 familias afectadas y obligan a evacuaciones

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas cercanas al río Guatiquía y al Caño Maizaro.

Rock al Parque

"No tenía idea de que esto iba a pasar": Mon Laferte después de su presentación en Rock al Parque

La artista chilena fue la encargada de cerrar el segundo día de festival que reunió a más de 270 mil personas.

Roma

Esto es lo que se sabe sobre la cirugía del papa León XIV: será operado de un nódulo pulmonar

Bogotá

El pádel en Colombia explota: 25.000 jugadores y llega a Bogotá

Medellín

Terminó con una aguja en el corazón por presunta mala praxis en el odontólogo