MinTransporte confirma que no se adjudicará la iniciativa privada ‘Conexión Centro’ en el Eje Cafetero

En medio de una visita al departamento de Caldas, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que no se adjudicará la iniciativa privada ‘Conexión Centro’, que cuenta con siete años de trabajos técnicos en las regiones.

“Después de hacer el análisis de la evaluación y tener todas las herramientas jurídicas, técnicas y demás, en el marco de sus competencias, la ANI ha decidido rechazar la IP Conexión Centro”, comentó, antes de agregar que “este proceso ya se encuentra materializado en un acto administrativo que está surtiendo el correspondiente proceso de notificación, que es parte de los requisitos administrativos”.

¿Qué planteaba la iniciativa privada ‘Conexión Centro’ para el Eje Cafetero?

Con una inversión de siete billones de pesos, la iniciativa privada ‘Conexión Centro’ planteaba la construcción de 77 km de segunda calzada, 20 intersecciones para mejorar la conectividad en la región y la intervención de 317 kilómetros de corredores antiguos.

El proyecto de quinta generación (5G) buscaba favorecer la movilidad en los corredores Armenia – Pereira – Manizales y Calarcá – La Paila; lo que llevó a distintos gremios a advertir que cualquier decisión debía adoptarse bajo criterios técnicos.

En respuesta, la ministra Rojas señaló que no será adjudicado y “hasta tanto no sea formalmente notificado, no se debe generar otra divulgación o comunicación de ese documento, pero está en procedimiento para cumplir el debido proceso, las normas que así lo establecen. Es la información que, como vocera del sector transporte y en representación del presidente de la República, quiero entregarles a las comunidades del Eje Cafetero”.

Ministra anunció reducción en las tarifas de peajes:

También en Caldas la ministra de Transporte informó que en los peajes Tarapacá 1 y 2, Pavas, San Bernardo del Viento y Circasia habrá una reducción de tarifas.

Una decisión que se da a conocer horas después de que se anunciaran descuentos y tarifas diferenciales para vehículos de categoría uno (automóviles, camperos y camionetas) y dos (buses), que pasarán de pagar 17.800 pesos a 700 pesos en varios puntos de la concesión Autopistas del Café, que no será renovada en 2027.