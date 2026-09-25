Tembló fuerte en Colombia hoy 25 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

En la madrugada de este viernes 25 de septiembre de 2026, precisamente a las 2:19 a.m., hubo un nuevo movimiento telúrico en Chaparral, Tolima.

La magnitud fue de 4.0, con una intensidad instrumental débil, pero los ciudadanos de varias regiones del país alcanzaron a sentir el temblor.

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Así fue el fuerte temblor que se registró en Colombia hoy 25 de septiembre de 2026

2:19 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

Intensidad instrumental: débil.

Desde las 5:00 a.m. se han reportado ocho temblores en Chaparral, Tolima: atento a las magnitudes

5:11 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 16 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

5:15 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

5:16 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 16 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

5:33 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 15 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

5:36 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 16 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

5:44 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 15 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

5:54 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

6:23 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 27 de Chaparral (Tolima).